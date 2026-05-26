순창군, 외국인 유학생 농촌체험관광 운영…글로벌 관광기반 확대

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 23~24일 외국인 유학생 대상 농촌체험관광을 진행했다
- 유학생들은 고추장 만들기·농촌숙박·별보기 등으로 순창 농촌문화를 체험했다
- 군은 K-컬처·장류축제 연계 글로벌 관광콘텐츠로 발전시킬 계획이다
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장류축제 예비 글로벌축제 선정 연계한 외국인 관광객 유치 본격화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 외국인 유학생을 대상으로 운영한 농촌체험관광 프로그램을 성공적으로 마무리했다.
26일 순창군에 따르면 지난 23~24일 황토열매마을 일원에서 외국인 유학생 대상 농촌체험관광 프로그램이 진행됐다.
이번 프로그램은 순창군의 농업농촌체험프로그램 체험비 지원사업과 연계해 추진, 외국인 유학생 플랫폼 'KOPLE'과 로컬관광 콘텐츠 기업 '로컬잇'이 함께 참여했다.
참가자들은 고추장 만들기 체험과 농촌마을 숙박, 야외 운동회, 별보기 체험 등 다양한 농촌 콘텐츠를 경험하며 순창의 자연과 농촌문화를 체험했다.
군은 이번 행사가 외국인 유학생들에게 한국 농촌형 K-컬처를 알리는 계기가 된 것으로 보고 있다.
특히 순창 대표축제인 순창장류축제가 문화체육관광부 지정 '2026 예비 글로벌축제'에 선정된 상황과 맞물려 의미를 더했다.
순창장류축제는 유네스코 인류무형문화유산인 장 담그기 문화를 기반으로 한 축제로, 고추장 민속마을과 발효테마파크 등 발효문화 인프라를 갖추고 있다.
군은 유학생들이 체험한 내용을 개인 SNS와 커뮤니티 등을 통해 공유하면서 순창 관광 홍보 효과도 기대하고 있다.
또 장류·발효문화와 농촌체험, 로컬푸드를 연계한 외국인 맞춤형 관광 콘텐츠 개발에도 나설 계획이다.
순창군 관계자는 "외국인 유학생들에게 순창의 농촌문화와 K-컬처를 알릴 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "외국인 관광객이 지속적으로 찾는 글로벌 관광 콘텐츠 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com