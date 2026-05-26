평택 시민단체, "민주당 김용남 후보 공천 철회, 사과" 촉구

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택 지역 시민사회단체들(시민단체)은 시청 브리핑실에서 '평택을 국회의원 재선거에 출마하는 김용남 후보의 공천 철회와 평택시민들에 대한 사과'를 촉구하는 기자회견을 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 기자회견에는 금요포럼, 평택시민환경연대, 평택시민재단 등 평택 지역 7개 시민사회단체가 함께 했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =평택 시민단체가 민주당 김용남 후보 공천 철회와 평택시들에게 사과를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 2026.05.26 krg0404@newspim.com

시민단체는 "민주당은 시민의 상식과 눈높이를 거스르는 후보를 공천했고 후보자는 거짓 해명을 일삼고 있다"며 김용남 후보의 자격 박탈을 주장했다.

특히 김 후보의 공천 철회 요구에 대한 세 가지 이유를 ▲서민 고통 위에서 이익을 취한 대부업체 운영 의혹▲해명과 사실이 다른 허위사실공표 의혹▲민주당 공천 시스템의 정당성 상실을 꼽았다.

시민단체는 "김 후보는 본인이 지분 90%를 보유한 농업회사법인 '일호'를 통해 대부업체인 '주식회사 만사무사대부'를 실질적으로 운영했다는 의혹을 받고 있다"며 "차명 대부업 운영 의혹에 연루된 인물은 민생을 대표할 자격이 없다"고 비판했다.

이어 이들은 "해당 대부업자가 현재 후보 후원회의 사무국장으로 활동하고 있다는 것도 문제가 있다"며 "특히 김 후보 측의 해명이 금융감독원 자료와 배치된다"며 집중적으로 지적했다.

이외에도 단체들은 "김 후보를 둘러싸고 제기돼 온 세월호 관련 부적절 발언, 부동산 및 재산 문제, 보좌관 폭행, 성범죄 가해자 변호 논란 등 많은 문제가 있다"며 "이는 민주당의 검증 실패와 무분별한 전략공천에서 발생한 결과"라고 규탄했다.

끝으로 시민단체는 더불어민주당의 공개 사과와 함께 김 후보의 진정한 해명, 평택경찰서의 신속한 수사 등을 촉구했다.

김용남 후보 캠프는 전날 한 시민단체 등의 경찰 고발과 관련해 입장문을 통해 "선거는 정책과 비전, 시민의 삶을 놓고 경쟁해야 한다"며 "근거 없는 허위·왜곡 주장과 과도한 네거티브 공세는 유권자의 올바른 판단을 흐릴 뿐 아니라 정치의 품격을 떨어뜨린다"고 강조했다.



특히 "가족사의 아픔을 자극적으로 소비하는 일은 자제되어야 한다"며 "사실과 정책 중심의 깨끗한 선거 문화가 정착될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 입장을 밝힌 바 있다.

한편 이날 시민단체는 기자회견 이후 평택경찰서로 자리를 이동해 고발장을 접수할 예정이다.

krg0404@newspim.com