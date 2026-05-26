대전관광공사, '대전 MICE CREW 4기' 발대식

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전관광공사는 골프존 조이마루에서 '2026 대전 MICE CREW 4기' 30명을 선발하고 발대식을 개최했다고 26일 밝혔다.

올해로 4기를 맞이한 '대전 MICE CREW'는 대전 MICE·관광산업의 경쟁력 강화와 산업 맞춤형 전문인재 양성을 위해 공사가 지속적으로 추진해 온 청년 MICE 인재 육성 프로그램이다. 지난 1기부터 3기까지 총 103명의 수료생을 배출했다.

2026 대전 MICE CREW 4기 발대식. [사진=대전관광공사] 2026.05.26 gyun507@newspim.com

특히 이번 4기 모집에는 총 30명 선발에 154명이 지원하는 등 높은 참여 열기를 보였다.

발대식에서는 위촉장 수여식, 대전관광공사MICE사업 소개, MICE CREW 3기 우수수료자 활동 사례 공유 및 팀빌딩 프로그램 등이 진행됐다.

이번에 위촉된 4기 참가자들은 ▲MICE·관광 전문 역량 강화 교육 ▲대전 MICE 온·오프라인 홍보 마케팅 ▲신규 콘텐츠 발굴을 위한 팀 프로젝트 등 다양한 프로그램에 참여하게 된다.

특히 대전에서 개최되는 다양한 MICE 행사에서 운영요원으로 직접 활약하며 생생한 현장 실무경험을 쌓고 우수수료자 5인에게는 공사 및 지역 MICE·관광 기업에서 2개월간의 인턴십 기회도 제공된다.

대전관광공사 김용원 사장은 "MICE CREW의 반짝이는 아이디어와 젊은 감각이 대전 MICE 산업에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "이번 활동이 MICE 전문가로 성장하는 발판이 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com