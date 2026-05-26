한득수, '임실 관광 대전환 3·3·7 전략' 발표…체류형 관광도시 육성

AI 핵심 요약beta
- 한득수 민주당 임실군수 후보가 26일 임실 관광 대전환 3·3·7 전략을 발표했다
- 임실치즈테마파크·옥정호·오수의견을 3대 축으로 육성해 세계인이 찾는 체류형 관광도시를 만들겠다고 밝혔다
- KTX 임실역 정차와 투어버스·숙박 확충 등 인프라와 7개 관광거점을 연계해 지역경제 선순환 구조를 구축하겠다고 했다
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KTX 정차·투어버스·숙박 인프라 연계 통한 관광경제 활성화 추진
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 민주당 임실군수 후보가 26일 임실 관광산업 육성을 위한 '임실 관광 대전환 3·3·7 그랜드 투어 전략'을 발표했다.
한 후보는 임실치즈테마파크와 옥정호, 오수의견관광지를 3대 핵심축으로 육성하고 교통·숙박 인프라 확충을 통해 세계인이 찾는 체류형 관광도시를 만들겠다고 밝혔다.
그는 "관광산업 효과가 특정 지역에 머무르지 않고 임실 전역으로 확산돼 군민 모두가 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
이번 전략은 ▲임실치즈테마파크 고도화 ▲옥정호 친환경 웰니스 복합공간 조성 ▲오수 세계 반려견 관광거점화 등을 중심으로 구성됐다.
또 관광 활성화를 지역 전반으로 확산시키기 위해 ▲임실성당 지정환 신부 성지순례 프로젝트 ▲사선대 오감정원 ▲신평 암각화 박물관 ▲성수산 산악마라톤대회 ▲진구사지 철조여래좌상 보물 지정 추진 ▲섬진강 라이더하우스 마을 ▲국립임실호국원 안보관광 등 7개 관광거점 육성 계획도 제시했다.
한 후보는 관광 인프라 확충 방안으로 KTX 임실역 정차 추진과 전주 한옥마을 연계 임실투어버스 운영 계획도 밝혔다. 또 체류형 관광 활성화를 위해 숙박시설 확충에도 나서겠다고 설명했다.
한 후보는 "임실 관광의 경쟁력을 높여 대한민국을 넘어 세계인이 찾는 명품 관광도시를 만들겠다"며 "3·3·7 전략을 통해 지역경제 선순환 구조를 구축하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com