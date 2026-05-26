한득수, '임실 관광 대전환 3·3·7 전략' 발표…체류형 관광도시 육성

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치즈테마파크·옥정호·오수관광지 중심 세계적 관광벨트 구축

KTX 정차·투어버스·숙박 인프라 연계 통한 관광경제 활성화 추진

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 민주당 임실군수 후보가 26일 임실 관광산업 육성을 위한 '임실 관광 대전환 3·3·7 그랜드 투어 전략'을 발표했다.

한 후보는 임실치즈테마파크와 옥정호, 오수의견관광지를 3대 핵심축으로 육성하고 교통·숙박 인프라 확충을 통해 세계인이 찾는 체류형 관광도시를 만들겠다고 밝혔다.

한득수 민주당 임실군수 후보가 임실 관광 대전환을 위한 3·3·7 전략을 발표했다.[사진=한득수 캠프]2026.05.26 gojongwin@newspim.com

그는 "관광산업 효과가 특정 지역에 머무르지 않고 임실 전역으로 확산돼 군민 모두가 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

이번 전략은 ▲임실치즈테마파크 고도화 ▲옥정호 친환경 웰니스 복합공간 조성 ▲오수 세계 반려견 관광거점화 등을 중심으로 구성됐다.

또 관광 활성화를 지역 전반으로 확산시키기 위해 ▲임실성당 지정환 신부 성지순례 프로젝트 ▲사선대 오감정원 ▲신평 암각화 박물관 ▲성수산 산악마라톤대회 ▲진구사지 철조여래좌상 보물 지정 추진 ▲섬진강 라이더하우스 마을 ▲국립임실호국원 안보관광 등 7개 관광거점 육성 계획도 제시했다.

한 후보는 관광 인프라 확충 방안으로 KTX 임실역 정차 추진과 전주 한옥마을 연계 임실투어버스 운영 계획도 밝혔다. 또 체류형 관광 활성화를 위해 숙박시설 확충에도 나서겠다고 설명했다.

한 후보는 "임실 관광의 경쟁력을 높여 대한민국을 넘어 세계인이 찾는 명품 관광도시를 만들겠다"며 "3·3·7 전략을 통해 지역경제 선순환 구조를 구축하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com