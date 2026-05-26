군포시 '2026년 정기제안 공모' 내달 12일까지 실시

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시민이 일상에서 느끼는 작은 불편이 행정 개선 출발점

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민의 생활 속 불편을 해소하고 행정서비스 개선을 위한 '2026년 정기 제안 공모'를 26일부터 6월 12일까지 실시한다고 밝혔다.

정기제안 공모실시 포스터. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 공모는 시민과 군포시 소속 공무원의 창의적인 아이디어를 시정에 적극 반영하기 위해 마련되었으며 관내 사업장 종사자 또한 참여 가능하다.

공모 주제는 "군포시작해 - 군포시가 작은 문제들을 해결해 드립니다."로 일상 생활 속 불편 개선부터 행정서비스 혁신까지 폭넓은 아이디어를 모집한다.

주요 내용은 ▲생활 불편 개선(일상생활의 불편을 해소하는 아이디어) ▲시민 참여 활성화(행정과 시민 간 양방향 소통 및 의견수렴 방안) ▲행정 서비스 간소화(민원 처리 지연, 복지 신청 절차 등 행정 불편 개선) ▲기타 군포시 발전을 위한 정책 제안 등이다.

공모 제안과 관련된 자세한 사항은 군포시 누리집 고시·공고 및 배너, 공식 SNS, 국민생각함 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 접수된 제안은 창의성, 실현 가능성, 효과성 등을 종합적으로 심사하여 8월 중 결과를 발표할 예정이다.

최홍규 군포시장 권한대행은 "시민이 일상에서 느끼는 작은 불편이 행정 개선의 출발점"이라며 "시민과 공무원의 적극적인 참여가 더 나은 군포를 만들어 나간다"고 말하며많은 참여를 독려했다.

1141world@newspim.com