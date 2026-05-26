전지현X연상호의 힘…'군체' 200만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 연상호·전지현 영화 ‘군체’가 26일 200만명을 돌파했다.
- 개봉 5일 차 누적 201만8650명으로 올해 최단 기록이다.
- 연휴 180만명이 봤고 박스오피스 정상에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 연상호 감독과 배우 전지현의 좀비물 '군체'가 올해 가장 빠른 속도로 누적 관객 수 200만명을 돌파했다.
26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '군체'는 지난 22∼25일 연휴 기간 180만여명(매출액 점유율 71.6%)이 관람해 이 기간 박스오피스 정상에 올랐다.
누적 관객 수는 25일 기준 201만 8650명으로 개봉 5일 차에 200만명을 돌파했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도다. 앞서 1600만 관객을 돌파한 '왕과 사는 남자'가 개봉 12일 차에 동 관객수를 넘긴 것보다도 한참 빠른 기록이다.
업계에선 개봉 1주일도 안돼 200만 관객을 넘기면서 '군체'의 장기흥행 가능성을 점치고 있다. 지난 15일(현지 시간) 칸 국제영화제에서 미드나잇 스크리닝 부문에 초청, 월드 프리미어로 상영되며 글로벌 영화계의 스포트라이트를 받기도 했다. 국내 개봉 후에도 다른 좀비 영화와는 다른 발전된 설정과 높은 완성도로 초반 관객들의 이목을 끄는데 성공했단 평가다.
'군체'는 '부산행' '반도' 등 좀비물의 대가로 활약해온 연상호 감독이 연출하고 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연했다. 군집을 이루고 집단 지성을 공유하는 새로운 좀비의 출현으로 폐쇄된 건물 안에서 탈출하려는 생존자들의 이야기를 그린다.
jyyang@newspim.com