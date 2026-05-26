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[6·3 지선] 오세훈 "내 집 앞 10분 전철역"…도시철도 7개 노선 조기 착공 공약

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  • 오세훈 후보가 26일 도시철도 7개 노선 조기착공을 약속했다.
  • 서울 전역에 내집 앞 10분 전철역 시대를 열겠다고 밝혔다.
  • 면목선은 2029년 착공, 2033년 개통을 목표로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 170개 동에 83개역 신설…"강남북 불균형 해소"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 도시철도 7개 노선 조기 착공·조기 완공을 통해 서울 어디서나 '내집 앞 10분 전철역' 시대를 열겠다고 약속했다.

오세훈 후보는 26일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 "강남북 불균형을 깨부수려면 서울 전역에 바둑판처럼 촘촘하게 도시철도망을 구축해야 한다"면서 도시철도 7개 노선 조기착공 공약을 내놨다.

현재 이들 7개 노선 중 우이신설연장선(솔밭공원~방학역), 동북선(왕십리역~상계역) 등 2개 노선은 각각 2032년과 2027년 개통을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중이다. 나머지 5개 노선 중 면목선(청량리~신내)은 예비타당성조사(예타) 통과후 기본계획 수립중이고, 다른 4개 노선은 예타 통과 절차를 앞두고 있다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오전 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 7개 노선 조기 착공·조기 완공을 통해 '내 집 앞 10분 전철역' 시대를 열겠다는 공약을 발표하고 있다. 2026.05.26 jk31@newspim.com

오 시장은 이 중 면목선과 관련해 "현재 진행중인 기본계획 수립 절차를 신속하게 마친 뒤, 2029년 착공해 2033년 개통될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 면목선은 청량리를 출발해 서울시립대·전농·장안·면서·면목·서일대·망우·중랑구청·능산을 거쳐 신내까지 달리며 서울 동북지역 출퇴근 교통을 덜어줄 노선이다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

아직 예타 통과 전인 4개 노선 중 난곡선(보라매공원~난향동), 목동선(신월동~당산역), 강북횡단선(청량리~목동역) 등 3개 노선에 대해서는 "사업성을 끌어올리고 제도 개선을 병행해 조속히 예타를 통과할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

최근 우선협상대상자 지정이 취소돼 주민들의 실망이 컸던 서부선(새절역~서울대입구역)에 대해서는 "조속히 '민자투자 재공고'를 실시해 기존 민간 사업자를 대체할 새로운 민간 사업자를 선정하는 한편, 재정사업 전환 준비도 동시에 진행하겠다"고 밝혔다.

오 후보는 또 총사업비 4690억 원이 투입돼 오는 2032년 개통을 목표로 순항 중인 우이신설연장선(솔밭공원~방학역)과 1조7228억 원 규모로 2027년 개통에 박차를 가하고 있는 동북선(왕십리역~상계역)의 공사 주기를 빈틈없이 관리하겠다고 강조했다. 

[그래픽=오세훈 후보 캠프]

오 후보의 공약이 실현되면 서울 시내 170여개 동에 7개 노선 83개역이 생겨 '지하철 사각지대'가 획기적으로 줄어들게 된다. 이 중 응암2동·남가좌2동·상도4동·청림동·신림4동·신림6동·신림7동·신림10동·평창동·천연동·목4동·신정2동·신월동·난곡동 등 14개 동은 과거에 지하철이 들어가지 않던 지역이다.

이들 7개 노선은 역간 거리를 세심하게 조정하고, 주거밀집지역으로 출입구를 내 서울 어디서나 '내집 앞 10분 전철역' 시대를 여는 것이 목표다. 무빙워크·에스컬레이터·엘리베이터 확충과 함께 마을버스·버스 노선과 연계체계를 구축해 환승 편의성도 높인다. 

오 후보는 "이번 공약은 시민들 출퇴근 고통을 덜어주는 민생 대책인 동시에, 교통망 확충을 통해 부동산 수요를 분산시키는 부동산 해법이기도 하다"고 말했다. 이어 "제가 시작하고 궤도에 올려놓은 고속철도 사업들을 한 치의 흔들림도 없이 빠르게 완성해내겠다"고 덧붙였다. 

kh99@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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