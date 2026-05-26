한국은행, 한은금융망에 국제금융전문표준 'ISO 20022' 도입

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 한은금융망 핵심자금이체 업무에 국제금융전문표준(ISO 20022) 체계 도입을 완료했다고 26일 밝혔다. 적용 대상은 일반자금이체와 수취인지정자금이체, 외환동시결제(CLS), 거래집계·대사 업무 등이다.

ISO 20022는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 금융통신 전문 국제표준으로 ▲지급결제 ▲증권 ▲카드 ▲무역금융 ▲외환 등 금융 분야 전반에서 활용되는 체계다.

이번 도입은 2020년 2월 'G20 중앙은행 총재·재무장관 회의'에서 최우선 협력과제로 채택된 '국가 간 지급서비스 개선' 추진 과제의 일환으로 진행됐다. 국제결제은행(BIS) 등 국제기구 태스크포스(TF)는 국가 간 지급결제시스템 연계와 자금세탁·테러자금조달방지(AML·CFT) 체계의 글로벌 일관성 강화를 위해 해당 표준 도입을 권고해 왔다.

한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB]

한국은행은 ISO 20022 도입으로 시스템 간 상호운용성과 업무 처리 효율이 개선될 것으로 보고 있다. 서로 다른 전문 체계를 사용하는 시스템 간 변환 과정에서 발생하던 비효율과 데이터 손실 문제가 상당 부분 줄어들 수 있다는 설명이다.

이에 따라 지급결제 인프라 간 연계뿐 아니라 기업의 무역·금융 관련 업무에 대한 일관처리(STP)도 보다 원활해질 것으로 예상된다.

한국은행 측은 "국내외 글로벌 기업들은 물류, 재무, 회계 등을 통합관리하는 자원관리시스템(ERP) 등에 이미 ISO 20022 체계를 사용하고 있다"며 "향후 한은금융망을 지속적으로 개선해 국내 지급결제서비스 발전에 기여할 것"이라고 전했다.

eoyn2@newspim.com