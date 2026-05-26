경기도, 여름철 집중호우 대비 도로공사 안전점검 실시

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도내 민자도로 3곳과 5개 시군 비관리청 도로공사 현장 6곳 대상

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 5월 26일부터 6월 19일까지 도내 민자도로 3곳과 5개 시군 비관리청 도로공사 현장 6곳을 대상으로 우기철 대비 안전점검을 실시한다.

경기도는 5월 26일부터 6월 19일까지 도내 민자도로 3곳과 5개 시군 비관리청 도로공사 현장 6곳을 대상으로 우기철 대비 안전점검을 실시한다. [사진=경기도 북부청]

26일 도에 따르면 점검은 경기도 도로정책과와 시군, 공공기관, 민자사업자, 외부 전문가가 함께 참여하는 합동점검 방식으로 진행된다. 집중호우 시 발생할 수 있는 사면 붕괴와 토사 유출, 배수 불량 등 위험요인을 사전에 점검해 안전사고를 예방하기 위해 추진한다.

주요 점검사항은 ▲공사장 내 사면 보호조치 및 토사 유출 여부▲배수시설 설치 및 기능 확보 상태▲낙석 발생 우려와 주변 지반 침하 여부▲굴착 단부 출입통제 조치▲건설장비와 중량 자재 적치 상태 등이다.

점검 대상은 일산대교, 제3경인고속화도로, 서수원~의왕간고속화도로 등 민자도로 주요 시설물과 비관리청 도로공사가 진행 중인 6개 현장(파주2, 이천1, 평택1, 화성1, 안성1)이다. 각 사업장은 자체점검 결과를 경기도에 제출하고 도는 토목시공 및 품질안전 분야 외부 전문가와 함께 현장을 확인할 계획이다.

도는 이번 점검을 통해 집중호우로 인한 지반 약화와 시설물 피해를 예방하고 우기철 재난 대응 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 계절별 취약요인에 대한 선제 점검을 지속 추진해 관리 사각지대를 최소화할 방침이다.

이용원 경기도 도로정책과장은 "우기철에는 작은 균열과 배수 불량도 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "철저한 현장 중심 점검으로 도민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com