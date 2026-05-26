국민의힘 "민주, 유세장서 후보들이 '엎드려 뻗쳐'...공천권력 찌든 구태정치"

최보윤 "유권자 모독 행위, 6·3 지방선거로 심판해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 26일 더불어민주당 유세장에서 벌어진 이른바 '엎드려 뻗쳐' 사태를 두고 "공천 권력에 찌든 구태 정치"라며 강도 높게 비판했다.

최보윤 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 이날 논평을 통해 "민주당의 오만함과 권위주의가 급기야 유권자들이 지켜보는 신성한 선거 유세장마저 추태의 현장으로 전락시켰다"고 지적했다.

최보윤 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 공보단장은 "지난 24일 전남 광양시 옥곡 5일장에서 벌어진 민주당 유세 현장은 대한민국 지방자치 역사상 가장 수치스럽고 참담한 장면으로 기록될 것"이라며 "정청래 당 대표의 방문을 기다리던 중, 민주당 유세 진행자의 '동작 봐라, 엎드려뻗쳐'라는 구시대적 구령에 시장과 시·도의원 후보들이 대낮 길바닥에 일제히 엎드렸다"고 밝혔다.

그는 "민주당은 이를 두고 '재미를 위한 일시적 오버'라며 변명하고, 부랴부랴 관계자를 해임하며 사태를 모면하려 급급하고 있다"며 "그러나 이는 거대 여당의 무의식 깊숙이 자리 잡은 고압적 권위주의와 공천 권력에 대한 맹목적 복종이 백일하에 드러난 유권자 모독 행위"라고 비판했다.

최 공보단장은 "지방선거는 지역의 일꾼을 뽑는 축제이자 주권자인 주민이 주인이 되는 자리"라며 "그러나 민주당 후보들의 눈에는 길거리에 서서 지켜보는 서민과 어르신들은 안중에도 없었다"고 지적했다.

이어 "후보들의 머릿속에는 오직 중앙당 지도부에게 잘 보여 공천장을 지켜내야 한다는 '굴종의 DNA'만 작동하고 있을 뿐"이라며 "중앙 권력의 비위를 맞추기 위해서라면 길바닥을 기는 것도 마다하지 않는 후보들이 어떻게 중앙 정부 앞에 당당하게 지역의 이익을 대변하고 주민의 자존심을 지키겠느냐"고 반문했다.

그는 "어르신들의 따가운 눈총과 호통 속에서 길바닥을 기던 후보들의 모습에서 민주당이 그토록 외치던 정당 민주주의와 풀뿌리 지방자치의 가치는 완전히 무너져 내렸다"고 꼬집었다.

최 공보단장은 "민주당은 사과문 몇 줄로 어물쩍 넘어갈 생각을 버리고, 공천 권력으로 후보들을 줄 세워 온 구태 정치에 대해 국민 앞에 석고대죄해야 한다"며 "다가오는 6월 3일 지방선거는 권력 앞에 무릎 꿇는 민주당의 오만한 맹종 정치를 심판하고, 진정으로 주민을 섬기는 당당한 지방자치를 바로 세우는 날이 될 것"이라고 강조했다.

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