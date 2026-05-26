블루벤트, 'NEW 블루벤트 ID' 출시 프로모션

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 블루벤트가 음식물처리기 신제품 'NEW 블루벤트 ID'를 출시하고 구매 고객을 대상으로 안심보장 서비스 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 신제품은 기존 블루벤트 ID 모델을 업그레이드한 제품으로, AI FAST 모드를 추가한 것이 특징이다. 회사 측에 따르면 해당 모드는 음식물 100g 기준 최대 1시간 내 처리가 가능하다.

제품 사용 편의성도 개선했다. 건조통에 손잡이를 적용해 한 손으로 결과물을 버릴 수 있도록 설계했으며, 처리 직후에도 비교적 쉽게 조작할 수 있도록 했다.

분쇄·건조 성능은 4중날과 돌기 구조를 적용해 강화했으며, 건조통에는 다이아몬드 티타늄 코팅을 적용했다. 이와 함께 6개월 사용 가능한 탈취 필터, 19.7dB 저소음 설계, 19cm 초슬림 디자인 등을 갖췄다.

블루벤트는 신제품 출시를 기념해 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 제품 구매 후 불만족 시 15일 이내 무상 반품이 가능하며, 구매 후 1년 내 건조통 파손 시 1회 무상 교체 서비스를 제공한다. 정품 탈취 필터도 1회 무상 제공할 예정이다.

A/S 지원도 확대한다. 블루벤트는 전국 11개 직영 서비스센터를 운영 중이며, 최대 2년 무상 A/S를 제공한다고 설명했다.

신제품 론칭 프로모션은 5월 26일부터 6월 1일까지 네이버에서 단독 진행된다. 오는 27일 오후 7시에는 가전제품 전문 유튜버 '가전주부'가 진행하는 네이버 라이브쇼핑 '핫이슈'를 통해 추가 혜택도 제공할 예정이다.

[이미지=블루벤트] NEW 블루벤트 ID 제품 이미지

whitss@newspim.com