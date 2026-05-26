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[6·3 지선] 오세훈, 마포·은평·종로 '전통시장' 방문…경제 활력 청사진 제안

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  • 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 망원·연서·통인시장 등 전통시장 3곳을 돌며 '골목 경제 투어'를 했다.
  • 오 후보는 시장 상인·시민 의견을 듣고 교통·주거·인프라 확충과 관광 연계로 골목상권 활성화를 약속했다.
  • 또 노인복지회관·여성단체 간담회·용산 방문 등을 통해 세대·지역별 맞춤 정책과 용산 국제업무지구 개발 의지를 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저녁 시간 용산 집중 유세로 마무리

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 공식 선거운동 엿새째인 26일 서울 대표 전통시장 3곳을 릴레이로 방문하는 '골목 경제 투어'에 나선다. 고물가와 경기 침체로 가장 먼저 타격을 입은 현장에서부터 서울의 '경제 성장판'을 다시 가동하겠다는 취지다. 

오 후보는 이날 낮 12시 마포구의 대표적 활력 시장인 망원시장을 찾아 시민동행선대위 관계자들과 함께 오찬을 나눈다. 점심시간 전통시장을 찾은 직장인·지역 주민들과 자연스럽게 스킨십을 나누며 장바구니 물가를 점검하고, 골목상권의 활기를 되찾기 위한 현장 의견을 청취한다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 오후 서울 중구 백학시장을 찾아 시민들과 인사하며 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 오후 3시30분에는 은평구 연서시장으로 자리를 옮겨 은평 권역 주민들을 향한 합동 유세를 펼친다. 연서시장 상인들과 일일이 손을 맞잡으며 상권 활성화 방안을 다짐한 뒤, 연신내역 일대에서 GTX 서울 구간 기후동행패스 사용 등 서북권 교통·주거·인프라 확충을 약속하는 집중 세몰이에 나선다.

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오후 5시30분 쯤에는 종로구의 상징적인 전통시장인 통인시장을 방문한다. 오 후보는 서촌 일대 문화 관광 인프라와 전통시장을 유기적으로 연계해 국내외 관광객의 발길을 붙잡는 전통시장 모델을 제시하며, 지역 소상공인들이 체감할 수 있는 경제 활력 청사진을 제안할 예정이다.

한편 오 후보는 이날 시장 투어 외에도 서울의 미래 비전과 세대별 맞춤형 정책 행보를 소화한다. 

먼저 오전 10시40분쯤 노인복지회관을 찾아 어르신들과 교감하며 살던 곳에서 편안한 노후를 보내는 서울 비전을 설명하고, 오후 2시에는 한국여성단체협의회 정책간담회에 참석해 돌봄과 안전이 보장되는 여성 안심 도시 서울의 정책 깊이를 더할 예정이다. 

오후 7시에는 서울의 새로운 도심 심장부이자 글로벌 메가시티의 거점인 용산구에서 하루를 마무리한다. 이 자리에서 오 후보는 용산 국제업무지구 개발이 주민이 원하는 방향으로 차질없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다는 굳은 각오를 밝힌다는 계획이다.

오세훈 후보 선대위 조은희 총괄선대본부장은 "서울이라는 엔진을 뛰게 하는 것은 결국 시민들의 먹고사는 일상이 시작되는 골목상권과 전통시장에 있다"며 "소상공인 현장부터 경제 성장판을 확실하게 자극해 '삶의 질 특별시 서울'을 완성하겠다"고 밝혔다. 

kh99@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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