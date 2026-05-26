韩食品亮相上海国际食品展 签约金额达1800万美元

纽斯频通讯社世宗5月26日电 韩国农林畜产食品部和韩国农水产食品流通公社（aT）25日表示，韩国在中国最大规模食品展会"2026上海国际食品展（SIAL Shanghai 2026）"期间共取得约1800万美元的合作成果，包括谅解备忘录（MOU）及现场签约。

2026上海国际食品展韩国馆现场。【图片=韩国农水产食品流通公社提供】

据介绍，本届上海国际食品展于5月18日至20日在上海举行。韩国以"韩国馆"形式参展，共设80个展位。

创办于2000年的上海国际食品展今年迎来第26届，共吸引包括韩国在内的42个国家馆、来自70个国家和地区的5000多家企业参展，观展人数达到18万人次。

为进一步开拓中国市场，韩国政府联合忠清南道、全罗北道、庆尚北道等地方政府设立韩国馆，重点展示功能性食品和高端食材。

展会期间，人参、米制加工食品、甜椒、酱类、调味酱及方便面等产品成为重点推广对象。韩国企业还通过试吃、试饮和消费者调查等方式，了解中国消费者需求并完善本地化产品策略。

此外，韩国方面在展会前还举办线上商务洽谈会，与上海、深圳等一线城市以及杭州、福州等地采购商进行视频对接，以提升现场洽谈效果。

数据显示，截至今年4月，韩国农林畜产食品对华出口额达到5.229亿美元，同比增长15.5%。

其中，方便面出口额为1.3375亿美元，同比增长29%；饮料出口额为6423万美元，同比增长13.8%；零食类产品出口额为3286万美元，同比增长2.3%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社