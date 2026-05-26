고창군, 천일염 육성 본격화…명품 브랜드화·생산 현대화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포장재·염전 바닥재 교체 지원 통한 품질·위생 경쟁력 강화

자동화 설비 도입과 자염업 보전 통한 미래 성장기반 확대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 지역 천일염 산업 경쟁력 강화를 위해 '2026년 천일염 육성 지원사업'을 본격 추진한다.

26일 고창군에 따르면 이번 사업은 염전 어가의 생산비 부담을 줄이고 고창 천일염의 품질 고급화와 유통 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

고창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.26 gojongwin@newspim.com

군은 해양수산부 지원사업인 '천일염 산업 육성' 사업의 일환으로 포장재와 노후 염전 바닥재 교체를 지원할 계획이다.

특히 바닥재는 식품위생법 기준과 한국산업표준(KS) 인증 기준에 적합한 소재를 사용해 미네랄이 풍부한 고창 천일염의 품질과 위생 수준을 높인다는 방침이다.

또 염전 어가의 고령화와 인력 부족 문제 해결을 위해 자동채염기와 전동대파기 등 현대화 장비 도입도 추진한다.

군은 이를 통해 작업 피로도를 낮추고 인건비 절감과 생산 효율 향상 등 경영 안정화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 전북특별자치도 지원사업인 '수산물 위생 및 안전성 향상 사업'을 통해 톤마대와 파렛트 등을 지원해 위생적인 유통 환경 조성과 물류 효율 개선에도 나설 예정이다.

아울러 전통 어업문화 계승을 위해 '고창 자염 국가중요어업유산 지정 용역'도 추진 중이다. 향후 국가중요어업유산으로 지정될 경우 관련 인프라 개선과 문화콘텐츠 확충도 기대된다.

김영식 고창군수 권한대행은 "염전 어가의 생산환경 개선과 행정 지원을 지속해 고창 천일염의 독자적인 명품 브랜드를 구축하겠다"며 "어가 소득 안정과 지역 수산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com