문체부, 태국 방콕서 '케이데이' 첫 개최…K컬처에 현지인 6000여명 열광

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국국제문화교류진흥원, 한국공예디자인문화진흥원과 함께 지난 23~24일 태국 방콕 시암 파라곤 넥스홀에서 한복과 케이(-라이프스타일을 아우르는 융복합 문화행사 '케이데이(KDAY)'가 성료됐다.

태국 방콕서 열린 '케이데이'가 뜨거운 반응속에 성료됐다. 사진은 닉쿤과 함께 하는 한복 주제 토크 콘서트 모습. [사진= 문체부]

올해 처음 선보인 케이데이는 K-컬처가 영화·드라마 등 콘텐츠 중심에서 패션·뷰티·음식 등 라이프스타일 전반으로 확장되는 추세를 반영한 행사다. 올해는 '케이-패션(디자인 한복)'을 핵심 주제로 전통미와 현대적 감각을 결합한 프로그램을 운영해 현지인들의 큰 호응을 얻었다. 이틀간 총 6000여 명이 행사장을 찾았다.

첫 개최지로 태국을 선택한 것은 현지의 높은 한류 관심도를 반영한 결과다. 2025 해외한류실태조사에 따르면 태국은 케이-패션 경험률이 조사 대상 28개국 중 가장 높은 85.4%를 기록했으며, 한국산 뷰티·음식 제품 구매 경험률도 98.5%에 달한다.

첫째 날에는 다래원·에트왈·한복 스튜디오 혜온·바주요·황금단·아이로와 등 한복 브랜드 6곳이 참여한 패션쇼가 열렸다. 전통의 우아함에 현대적 실용성을 더한 디자인 한복을 선보였으며, 방문객이 직접 한복을 입어보고 모델들과 사진을 찍는 체험 공간도 운영됐다.

둘째 날에는 태국 출신 케이팝 가수 닉쿤이 한복 알림이로 나섰다. 닉쿤은 한복을 주제로 한 토크 콘서트에서 한복의 아름다움과 가치를 공유하고, 팬 행사를 통해 현지 팬들과 직접 소통했다.

체험 프로그램으로는 한복 소재 액세서리 만들기, 케이-스타일링, 케이-뷰티 워크숍, 티소믈리에와 함께하는 차 만들기 등이 운영됐다. 행사장 내 팝업스토어에는 패션·뷰티·음식·생활 4개 분야 46개 한국 브랜드가 입점했다. 이미스·커버낫(패션), 어뮤즈·아비브(뷰티), CJ푸드·농심(음식) 등이 참여했으며, 현지 결제 시스템인 트루머니월렛·라인페이도 도입해 구매 편의를 높였다.

문체부는 이번 성과를 바탕으로 오는 10월 일본 도쿄에서 두 번째 케이데이를 개최할 계획이다.



fineview@newspim.com