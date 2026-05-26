AI로 신품종 개발기간 절반 단축…종자원, 디지털육종 인재양성 본격화

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AI 육종 전문인력 교육과정 운영

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국립종자원이 인공지능(AI)을 활용한 첨단육종기술 분야 전문인력 양성에 본격 나선다.

국립종자원은 26일 경북 김천 국제종자생명교육센터에서 산업계·학계·공공기관 등 7개 기관과 'AI 접목 첨단육종기술(디지털육종) 인재양성 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 ▲중장기 맞춤형 교육과정 공동 설계 ▲시설·장비 공동 활용 ▲현장 중심 교육 프로그램 개발·운영 등의 내용이 담겼다.

디지털육종 모식도. [자료=국립종자원] 2026.05.22 plum@newspim.com

참여 기관은 디엔에이케어, 인실리코젠, 씨더스 등 종자·바이오 기업과, 충북대학교 농업생명환경대학, 서울대학교 식물유전체육종연구소 채소육종연구센터, 서울대 농림생물자원창의인재양성사업단 등이다.

디지털육종은 빅데이터와 AI, 생명공학 기술을 융합한 첨단 육종 기술이다. 기존 평균 8년 걸리던 신품종 개발 기간을 3.8년 수준으로 절반 이상 단축할 수 있는 것으로 알려졌다.

AI 기반 신품종 설계와 표현체 분석, 교배 효율 예측, 품종 형질 예측 모델링 등에도 활용된다.

국립종자원은 올해 말부터 기업·대학과 함께 실습 중심 교육과정을 운영할 계획이다. 산업 현장의 최신 기술 수요를 교육 과정에 반영해 취업 연계까지 강화한다는 방침이다.

김기연 국제종자생명교육센터장은 "디지털육종 등 AI 기술 접목은 종자기업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 핵심 분야"라며 "융합형 인재 양성 기반 마련을 위해 산·학·연 협업을 확대하겠다"고 말했다.

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