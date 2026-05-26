3월말 은행 연체율 0.56%, 전월비 0.06%p↓

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신규연체 3000억원 감소한 2.7조원

연체채권 정리규모 4.3조원으로 전월 대비 큰폭 증가



[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내은행 연체율이 분기말 영향으로 하락 전환했다.

금융감독원은 3월말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.56%로 전월말 0.62% 대비 0.06%포인트(p) 하락했다고 26일 밝혔다.

[사진=금감원]

신규연체 발생액은 2.7조원으로 전월 대비 3000억원 감소했으며 연체채권 정리규모는 4.3조원으로 전월보다 3.0조원 증가했다.

부문별로는 기업대출 연체율이 0.68%로 0.08%p 하락했다.

대기업대출 연체율은 0.22%로 0.03%p 상승한 반면 중소기업대출 연체율은 0.81%로 0.11%p 하락했다. 중소법인 연체율은 0.14%p 하락한 0.88%, 개인사업자대출 연체율은 0.07%p 낮아진 0.71%로 집계됐다.

가계대출 연체율은 0.05%p 하락했다.

주택담보대출(주담대) 연체율은 0.29%로 0.02%p 낮아졌고 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등) 연체율은 0.76%로 0.14%p 하락했다.

금감원은 "분기말 연체채권 정리 확대 영향으로 연체율이 하락했으나 대내외 불확실성이 지속되는 만큼 은행권 건전성 관리를 강화할 필요가 있다"며 "부실채권 상·매각 및 충당금 적립 확대를 유도하고 취약차주에 대한 채무조정을 활성화할 계획"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com