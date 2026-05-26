화요일·음력 4월10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월26일(화요일·음력 4월10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 찬 바람이 후욱 불어오겠다.
72년생 : 큰 손해를 볼 수도 있겠다.
84년생 : 밀고 나가는 것이 중요하겠다.
96년생 : 상대방을 설득하는 것이 대단히 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
73년생 : 새로운 결과가 나타날 수 있겠다.
85년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
97년생 : 전문성을 갖추는 것에 집중해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
74년생 : 하는 일마다 꼬일 수 있겠다.
86년생 : 사업을 확장할 운세가 들어오겠다.
98년생 : 실망하지 말고 다시 도전하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 거래하지 않는 것이 좋겠다.
75년생 : 일이 잘 풀려 나가겠다.
87년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 할 상황이겠다.
99년생 : 장님 코끼리 만지는 경우이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 지금 일을 시작하는 것이 좋겠다.
76년생 : 자중자애하면서 기회를 보는 것이 좋겠다.
88년생 : 상대방이 큰 통으로 나올 수 있겠다.
00년생 : 주변의 도움으로 어려움이 해결되겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 처음으로 돌아가는 것이 좋겠다.
77년생 : 마음먹은 대로 일이 풀려나가겠다.
89년생 : 큰 성공을 이루어 나가겠다.
01년생 : 최초 계획대로 밀고 나가는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
78년생 : 재물이 나가는 모습이겠다.
90년생 : 주변이 사람들이 몰려오겠다.
02년생 : 다시 찾아오는 연인이 생기겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
79년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
03년생 : 어쩔 수 없이 헤어져야 할 운명이겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 믿고 함께 하는 것이 좋겠다.
80년생 : 마음먹은 대로 풀려 나간다.
92년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
04년생 : 장난 같은 행운이 찾아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
81년생 : 하는 일마다 대박이 나겠다.
93년생 : 큰 사업이 기다리고 있겠다.
05년생 : 외로움을 마시는 즐거움이 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 마음을 가라앉히는 것이 중요하겠다.
82년생 : 기쁨이 배가되는 일이 생기겠다.
94년생 : 흥분해서 일을 그릇 칠 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 실패의 원인은 게으름에 있겠다.
83년생 : 더 발전하는 모습을 확인하겠다.
95년생 : 다시 도전하는 것이 좋겠다.