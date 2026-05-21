전주시·여성친화 일촌기업 30곳' 협약'…경력단절 여성 취업 지원

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 21일 30개 기업과 여성친화 협약을 맺었다.
- 여성친화 근로환경 조성과 경력단절 여성 지원을 강화했다.
- 전주시는 2011년부터 310여개 업체와 협약을 이어왔다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 여성 친화적인 근로환경 조성과 경력단절 여성의 취업 지원 확대를 위해 지역 기업들과 협력 체계를 강화했다.
전주시는 21일 전주여성새로일하기센터 민들레홀에서 '2026 여성친화 일촌기업 협약식'을 개최하고, 호성 전주병원과 ㈜가정오토클럽, 금쪽같은내부모님데이케어 등 30개 기업과 협약을 체결했다.
이번 협약은 여성친화적 기업문화 확산과 기업 네트워크 강화를 통해 지역사회 상생 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 협약에 참여한 기업들은 ▲모성보호 및 양성평등 실현▲여성친화적 근로환경 조성▲일·가정 양립 문화 확산 등에 협력하기로 했다.
여성친화 일촌기업으로 지정된 기업에는 여성새일인턴 우선 지원과 여성근로자 전용 시설 환경개선 사업 참여 등의 혜택이 제공된다.
이날 협약식에서는 기업 대표들이 여성친화기업 실천 의지를 다지는 퍼포먼스를 진행하며 건강한 노동환경 조성에 앞장설 것을 다짐했다.
전주시는 지난 2011년부터 현재까지 310여 개 업체와 여성친화 일촌기업 협약을 체결하며 여성 친화적 조직문화 확산에 힘써오고 있다.
양희옥 전주여성새로일하기센터 관장은 "여성이 안정적으로 일할 수 있는 근로환경은 기업 경쟁력 강화의 핵심 요소"라며 "앞으로도 경력단절 예방과 여성 친화 환경 조성을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
전주시 관계자는 "모두가 행복한 양성평등 사회 구축을 위해 여성의 고용 확대와 고용 유지, 여성 친화적 노동환경 조성에 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com