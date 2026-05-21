"또 추락사"…대전노동청, 목재·종이 제조업체 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전·세종 노동청이 목재·종이업체 점검했다
- 동종업종 추락사고 잇따라 28곳 집중 점검했다
- 위반 다수 적발해 시정 80건 과태료 330만원 부과했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 최근 대전·세종 지역 목재 및 종이제품 제조업 사업장에서 작업자 추락 사망사고가 잇따르자 고용노동당국이 대대적인 안전 점검에 나섰다. 특히 동일한 형태의 중대재해가 반복되면서 현장 안전관리 부실 문제가 다시 도마에 오르고 있다.
대전지방고용노동청과 관할 지청인 청주·천안·충주·보령·서산지청은 지난 11일부터 15일까지 '목재 및 종이제품 제조업' 사업장을 대상으로 안전보건 일제 점검을 실시했다고 21일 밝혔다.
이번 점검은 최근 지역 동종 업종 사업장에서 중대재해가 연이어 발생한 데 따른 후속 조치다. 앞서 지난 3월 세종의 한 목재·종이제품 제조업체에서는 작업자가 파지 투입구에 떨어져 숨졌고 지난해 7월에는 대전 지역 사업장에서도 같은 유형의 사망사고가 발생했다.
노동당국은 본격 점검에 앞서 지난 3월 31일부터 이달 8일까지 대전·세종·충청 지역 목재 및 종이제품 제조업 사업장 753곳에 자율점검표와 안전보건 자료를 배포해 자체 점검과 위험요인 개선을 유도했다.
이후 산업재해 발생 이력과 위험 기계·기구 보유 여부 등을 분석해 사고 위험이 높은 사업장 28곳을 선정, 집중 점검을 진행했다. 점검 결과 산업안전보건법 위반 사항이 다수 적발됐으며 노동당국은 시정지시 80건과 과태료 330만 원 부과 조치를 내렸다. 시정조치를 이행하지 않는 사업장에 대해서는 사법 조치 등 강경 대응에 나설 방침이다.
마성균 청장도 지난 15일 대전 소재 목재 및 종이제품 제조업 사업장을 불시 방문해 직접 현장 점검에 나섰다. 현장에서는 최근 중대재해 유형으로 지목된 '추락'을 비롯해 끼임·부딪힘·화재·폭발·질식 등 5대 위험요인을 집중 점검하고 안전수칙 현수막과 포스터 게시 활동도 함께 진행했다.
마 청장은 "최근 발생한 사고는 추락 위험이 있는 개구부에 기본적인 안전조치가 이뤄지지 않은 상태에서 작업하다 발생한 사례"라며 "안전난간과 추락방망 설치 같은 기본 수칙만 지켜도 사고를 크게 줄일 수 있다"고 강조했다. 이어 "동종 업종 재해 사례를 참고해 노·사가 함께 유사 사고 예방에 힘써 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com