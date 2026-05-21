中 "대만에 무기 팔려면 오지 마라"...美국방차관 방중 승인 보류

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중국이 대만에 무기를 판매하려는 도널드 트럼프 행정부에 제동을 걸기 위해 엘브리지 콜비 국방부 정책차관의 방중 승인을 보류하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 21일 보도했다.

신문에 따르면 당초 중국과 미국은 콜비 차관이 올 여름 중국을 방문하는 쪽으로 그의 방중 일정을 논의해왔다. 그러나 최근 중국은 미국이 대만에 대한 무기 패키지 판매를 어떻게 처리할지 결정하기 전까지는 그의 방중을 승인할 수 없다는 입장을 전달했다고 한다.

도널드 트럼프 대통령은 지난주 미중 정상회담 일정을 마친 후 폭스뉴스와 인터뷰에서 대만에 대한 140억 달러(약 21조 원) 규모의 무기 판매는 아주 유용한 대중 협상카드라는 인식을 보여준 바 있다.

트럼프 대통령은 "무기 판매를 승인할 수도, 하지 않을 수도 있다"며 "일시 보류하고 있지만 그것은 중국에 달렸다. 우리에게는 매우 좋은 협상칩"이라고 말했다. 양안관계 악화로 가뜩이나 안보 위협에 시달리는 대만으로선 자국의 군사 방위가 트럼프의 '거래의 기술'에 달렸다며 불안해 했다.

미국의 (대만에 판매할) 무기 패키지에는 패트리엇 요격 미사일과 첨단 지대공 미사일 시스템(NASAMS) 등이 포함돼 있다. 트럼프 대통령은 현지시간 20일 '해당 사안을 결정하는 과정에서 대만의 라이칭더 총통과 통화할 것이냐'는 기자의 물음에는 "그와 대화할 것이다. 나는 모든 사람과 대화한다"고 답하기도 했다.

미국기업연구소(AEI)의 아시아 안보 전문가 잭 쿠퍼는 "중국은 콜비 차관 혹은 향후 피트 헤그세스 장관의 방중을 지렛대 삼아 트럼프 행정부가 대만 무기 판매를 미루거나 축소하도록 압박을 가하려 한다"고 말했다.

이를 두고 신문은 "트럼프 대통령이 이 문제로 딜레마에 직면해 있다"며 "오는 9월로 예상되는 시진핑 중국 주석의 미국 답방에 미칠 영향도 고려해야 하기 때문"이라고 설명했다.

다만 미 중앙정보국(CIA)에서 중국 담당 고위 분석가로 일했던 데니스 와일더는 "사실 중국은 트럼프 대통령이 대만에 대한 무기 판매를 중단하지 않을 것임을 잘 알고 있다"며 "진짜 목적은 미국의 무기 판매 발표를 시진핑의 9월 방미 이후로 늦추려는 것"이라고 말했다.

즉 "중국은 트럼프의 대만 방어 의지를 시험하려는 것이라기보다 시 주석의 체면이 손상되는 것을 피하려는 의도"라고 짐작했다.

15일 베이징 중난하이에서 회담하는 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

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