사방넷, 데이터·AI 기반 이커머스 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 사방넷이 6월 5일 서울에서 데이터·AI 기반 이커머스 세미나를 개최했다
- 세미나 1부에서 주문·물류 데이터 통합 관리와 물류 혁신, CJ대한통운 물류 전략 등을 다뤘다
- 2부에서는 파트너사들과 데이터 기반 브랜딩·CRM·고객 경험 관리 전략을 공유했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 다우기술이 운영하는 쇼핑몰 통합관리 플랫폼 사방넷이 데이터·AI 기반 이커머스 운영 전략을 주제로 오프라인 세미나를 진행한다.
사방넷은 오는 6월 5일 서울 삼성역 섬유센터빌딩 Tex+Fa홀에서 '커머스의 미래, 데이터·AI 기반 물류혁신 & 브랜드 스케일업 전략' 세미나를 개최한다고 밝혔다.
이번 세미나는 주문 관리부터 물류, CRM, 브랜딩까지 연계되는 통합 운영 전략을 중심으로 구성됐다. 최근 이커머스 시장에서는 판매 채널 확대와 물류 경쟁 심화, 광고 효율 저하 등으로 운영 부담이 커지면서 데이터 기반 운영 효율화와 고객 경험 관리 중요성이 확대되고 있다.
사방넷은 지난 3월 진행한 실무 세미나에 이어 이번 행사에서는 주문·물류 데이터 통합 관리와 운영 자동화, 배송 체계 구축 등 물류 중심 운영 전략까지 범위를 확대해 실무 중심 내용을 공유할 계획이다.
행사는 2개 세션으로 진행된다. 1부에서는 '사방넷 2.0이 여는 데이터 기반의 스마트 커머스 & 물류 혁신'을 주제로 상품·주문·물류 데이터를 통합 관리하는 운영 구조와 고객 사례를 소개한다. 신규 기능을 중심으로 정산과 외부 솔루션 연동 등 플랫폼 운영 방향성도 설명할 예정이다.
CJ대한통운은 풀필먼트 기반 물류 운영 전략과 배송 효율화 방안 등을 발표한다.
2부에서는 '고객의 마음을 사로잡는 한 끗, 데이터 기반 브랜딩과 신뢰의 기술'을 주제로 자사몰 성장 전략과 CRM 운영 방안을 다룬다. 카페24, 네이버컬렉션, 와이즈트래커, 챗봇나우 등 파트너사가 참여해 고객 데이터 기반 브랜딩 전략과 CRM 마케팅, 구매 후 고객 경험 관리 방안 등을 공유할 예정이다.
행사 종료 후에는 참가 브랜드와 파트너사 간 네트워킹 및 개별 상담이 진행된다. 참석자들은 운영 과정에서 겪는 문제와 전략 수립 방향 등에 대해 실무 중심 상담을 받을 수 있다.
다우기술 커머스부문 김정우 부문장은 "주문·물류·CRM·브랜딩이 각각 분리된 영역이 아닌 하나의 데이터 흐름으로 연결되는 것이 중요해지고 있다"며 "실무에 적용 가능한 운영 전략과 인사이트를 공유하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.
whitss@newspim.com