이노보테라퓨틱스, 기술성평가 A·BBB 통과

AI 핵심 요약beta
- 이노보테라퓨틱스가 21일 코스닥 기술성평가를 통과했다고 밝혔다
- AI 플랫폼 기반 면역·염증·암 신약을 개발하며 다수 파이프라인을 보유했다
- 대웅제약과 기술이전 체결 후 코스닥 상장 통해 임상·글로벌 사업 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 신약개발 기업 이노보테라퓨틱스가 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성평가를 통과했다고 21일 밝혔다.
이노보테라퓨틱스는 전문평가기관 이크레더블과 서울평가정보로부터 각각 A, BBB 등급을 획득했다. 상장주관사 한국투자증권과 함께 연내 코스닥 예비심사를 청구할 계획이다.
2019년 설립된 이노보테라퓨틱스는 자체 개발한 AI 신약개발 플랫폼 DeepZema®를 기반으로 면역·염증 및 암 질환 신약을 연구개발하고 있다.
기술성평가 통과에 앞서 이노보테라퓨틱스는 지난 12일 대웅제약과 염증성 장질환 치료제 후보물질 INV-008에 대한 기술이전 계약을 체결했다. 계약 규모 등 세부 조건은 공개되지 않았다.
이노보테라퓨틱스는 INV-008 외에도 다수의 파이프라인을 보유하고 있다. 흉터 치료제 INV-001은 국내 임상 2상을 완료했으며, 염증성 장질환 치료제 INV-101은 미국에서 임상 1상을 마치고 FDA로부터 임상 2상 승인을 취득했다.
박희동 이노보테라퓨틱스 대표이사는 "이번 기술성평가 통과는 AI 신약개발 플랫폼과 파이프라인의 가치를 공식적으로 인정받은 결과"라며 "코스닥 상장을 통해 추가 임상 개발과 글로벌 사업 확대에 박차를 가할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com