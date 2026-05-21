파인테크닉스, ADNOC·사우디 전력청·카타르 에너지 공급 자격 확보

AI 핵심 요약beta
- 파인테크닉스가 21일 중동 3개국 국영 에너지기업 방폭조명 공급 자격을 확보했다고 밝혔다
- 파인테크닉스는 UAE ADNOC·사우디 전력청·카타르 에너지 등 벤더 등록을 완료하며 플랜트 시장 공략 기반을 마련했다
- 중동 플랜트 투자 확대와 방폭조명 수요 증가에 맞춰 글로벌 EPC와 연계해 산업 안전설비 시장 공략을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파인테크닉스가 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아·카타르 등 중동 3개국 주요 국영 에너지 기업의 공급 자격을 확보하며 방폭조명 시장 진출에 나섰다고 21일 밝혔다.
파인테크닉스는 ▲UAE 국영 석유가스 기업 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)의 방폭 조명기구 및 판넬 분야 유자격 공급업체(Vendor) 등록 ▲사우디아라비아 전력청(Saudi Electricity Company) 기업 등록 완료 ▲카타르 국영 에너지 기업 카타르 에너지(Qatar Energy) 기업 등록 코드 확보를 마쳤다.
방폭조명은 석유화학, 정유, 발전 플랜트 등 폭발 위험 환경에서 요구되는 안전 설비로, 진입 장벽이 높고 유지보수(MRO) 수요가 꾸준히 발생하는 분야다.
이번 공급 자격 확보는 미국과 이란 간 협상 진전 기대감이 높아지는 시점에 이뤄졌다. 이란 당국은 미국 측으로부터 새로운 제안을 전달받아 검토 중이라고 밝혔으며, 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란과의 협상이 "최종 단계(final stages)"에 들어섰다고 밝혔다. 이에 따라 중동 지역 석유·가스 시설 및 산업 플랜트 시장에 대한 관심이 커지고 있다.
UAE·사우디아라비아·카타르 등 주요 산유국들은 노후 플랜트 교체와 신규 프로젝트 발주를 확대하고 있다. 파인테크닉스는 벤더 등록을 기반으로 글로벌 EPC(설계·조달·시공) 기업 및 플랜트 시장 대응도 병행하고 있다.
파인테크닉스 관계자는 "중동 지역을 중심으로 석유·가스 및 산업 플랜트 시장 확대 기대감이 높아지면서 방폭조명 등 산업 안전설비 수요도 점진적으로 확대될 것으로 전망한다"며 "확보한 중동 주요 국영 에너지 기업 벤더 등록 및 공급 자격을 기반으로 글로벌 시장 공략을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com