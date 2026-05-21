조국 후보, 평택을 재선거 공식 출정…"평택 발전의 다리 놓겠다"

AI 핵심 요약beta
- 조국 평택을 국회의원 후보가 21일 평택 서부와 고덕 일대에서 6·3 재선거 공식 선거운동을 시작했다
- 조 후보는 현덕면 평택 현충탑 참배와 해창리 KTX 경기남부역 부지 출정식에서 교통·개발 한계를 허무는 공약을 제시했다
- 유승영·오세호·서현옥 공동선대위원장은 조 후보를 지역 발전과 정치개혁의 적임자로 소개하며 시민 목소리에 신속히 응답하겠다고 했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 조국 평택을 국회의원 후보(기호 3번)가 21일 평택 서부와 고덕 지역을 아우르는 일정을 소화하며 6·3 재선거를 향한 공식 선거운동에 들어갔다.
이날 조 후보는 공식 선거운동 첫날 오전 8시 30분 현덕면에 위치한 평택 현충탑 참배로 첫 공식 일정을 시작했다.
참배에는 이상훈 상임선대위원장을 비롯해 서현옥·오세호·유승영 공동선대위원장 등 선거대책위원회 위원장단이 동행했다. 이어 오전 10시에는 해창리 KTX 경기남부역 부지에서 공식 출정식을 개최했다.
조 후보는 "평택은 교통과 개발의 벽에 가로막혀 있다"며 "벽을 허물고 평택 안팎을 연결하는 사통팔달의 다리를 놓겠다"고 강조했다. 이어 KTX 경기남부역과 아시아태평양 AI센터 유치, 대중교통 인프라 개선, 육아·돌봄·교육 수준 향상 등을 핵심 공약으로 제시했다.
조 후보는 "대한민국 발전과 평택의 도약을 위해 정당이 아닌 결단력과 추진력을 갖춘 인물을 선택해달라"며 지지를 호소했다.
특히 이날 유승영·오세호·서현옥 공동선대위원장은 "조 후보가 지역 발전과 정치개혁을 이끌 적임자이자 평택 발전을 위한 가장 강력한 도구가 될 것"이라며 "조 후보와 함께 선거운동 기간 내내 시민의 목소리를 가장 가까운 곳에서 듣고 가장 빠르게 응답하겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com