한화솔루션, 2000억원 규모 AMPC 매각..."조기 현금화 통한 유동성 확보 지속"

AI 핵심 요약beta
- 한화솔루션은 21일 AMPC 약 2000억원을 매각했다고 밝혔다
- 한화솔루션은 2023~2025년 AMPC 1조1300억원을 매각했고 잔여분 매각 협상을 진행 중이다
- 솔라 허브 완공 시 연간 1조원 이상 AMPC 수령 가능해 재무구조 개선과 현금흐름 안정에 집중할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션은 지난해 수령한 첨단제조세액공제(AMPC) 중 약 2000억원(1억 3000만달러) 규모를 최근 매각했다고 21일 밝혔다.
한화솔루션은 앞으로도 재무구조의 빠른 개선을 위해 AMPC 조기 현금화를 통한 유동성 확보를 지속적으로 추진할 계획이다.
AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액공제 혜택을 주는 제도로, 한화솔루션은 미국 달튼 공장과 카터스빌 공장에서 태양광 모듈을 제조해 W(와트) 당 7센트의 AMPC를 수령하고 있다.
한화솔루션은 지난 2023년부터 2025년까지 총 1조 3000억원 규모의 AMPC를 수령하여 금번 건을 포함 1조 1300억원(8억 1200만 달러) 규모를 매각했으며, 상반기 말까지 2025년 AMPC 잔여분 매각 계약을 위한 협상을 진행 중이다.
회사는 올해 1분기에도 약 2200억원 규모의 AMPC를 수령했으며, 현재 건설하고 있는 북미 최대 규모의 태양광 통합 생산단지 솔라 허브가 올해 완공되면 기존 모듈 뿐 아니라 셀과 웨이퍼까지 AMPC를 수령하게 되어 매년 연간 1조원 이상의 AMPC 수령이 가능하다. 회사는 카터스빌 공장의 완공이 예정된 올해 AMPC 수령액은 약 1조원(6억 7500만 달러)으로 예상하고 있다.
한화솔루션 이재빈 재무실장은 "앞으로도 AMPC 유동화를 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 재무구조 개선을 지속할 계획"이라며 "중장기 성장 기반을 공고히 하는 데 집중하겠다"라고 밝혔다.
tack@newspim.com