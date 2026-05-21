조지훈 전주시장 후보, 공식 선거운동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 조지훈이 21일 전주시장 선거운동을 시작했다
- 조 후보는 전주를 AI·미래산업과 지방주도 성장 중심 도시로 만들겠다고 밝혔다
- 전북 역사·시민정신 계승과 민주당 원팀 협력 리더십으로 전북 발전 비전을 실현하겠다고 했다
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AI 신산업 기반 전주 성장 비전 제시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 조지훈 전주시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 본격적인 선거운동에 돌입했다.
조 후보는 이날 오전 팔복동 효성 탄소 사거리에서 '전력질주 유세단' 출정식을 열고 전주시장 선거 승리를 위한 첫 행보를 시작했다.
조 후보는 출정식에서 탄소산업 유치 과정을 언급하며 "이제는 AI가 대표하는 미래 신산업을 전주의 확고한 성장 동력으로 만들겠다"고 밝혔다.
또 이번 지방선거를 이재명 정부와 지방정부가 함께 성장하는 출발점으로 규정하며 "전주를 지방 주도 성장의 중심 도시로 만들겠다"고 강조했다.
출정식을 마친 뒤에는 전북 독립운동 추념탑을 찾아 참배했다. 조 후보는 동학농민혁명과 독립운동, 민주항쟁으로 이어진 전북의 역사와 시민 정신을 계승해 전주를 시민주권 선도도시로 만들겠다는 의지를 밝혔다.
이어 민주당 전북도당 선거대책위원회 출정식과 합동 유세에도 참석해 '민주당 원팀'의 전북 승리를 강조했다.
조 후보는 "전북특별자치도와 14개 시·군의 협력적 리더십이 중요하다"며 "이재명 정부와 함께 준비해 온 전북 발전 비전을 이번 지방선거를 통해 실현하겠다"고 말했다.
또 공식 선거운동 첫날 사회복지와 기후환경 분야 정책 간담회를 잇달아 진행하며 시민 삶의 변화를 위한 정책 행보도 이어갈 계획이라고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com