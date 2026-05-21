트럼프의 반대파 숙청이 가을 중간선거에 미칠 영향은

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에게 충성하지 않은 공화당 의원들을 잇따라 경선에서 축출하며 '복수 행보'를 이어가고 있지만, 이것이 오히려 11월 중간선거에서 공화당의 발목을 잡을 수 있다는 우려가 나온다고 로이터통신이 20일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 최근 2주간 자신의 정책 추진에 반란표를 행사했거나, 개인적 충성심이 부족하다고 판단한 공화당 의원들을 연달아 낙마시켰다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그통신]

지난 5일 인디애나주 상원의원 5명에 이어 지난 16일 2021년 탄핵 표결에서 찬성표를 던진 빌 캐시디 상원의원이 낙선했고, 19일에는 잦은 이견으로 눈 밖에 난 토머스 매시 하원의원도 경선에서 졌다. 같은 날 트럼프 대통령은 스캔들에 연루된 켄 팩스턴 텍사스주 법무장관을 현역 존 코닌 상원의원 대신 지지해 공화당 내 우려를 자아냈다.

문제는 이 숙청 행보가 중간선거에서 독이 될 수 있다는 점이다. 공화당 전략가들은 트럼프 대통령의 행동이 무당층·온건 공화당원보다는 핵심 MAGA(마가) 지지층 결집에만 초점이 맞춰져 있다고 지적했다.

로이터·입소스 여론조사에서 트럼프 대통령의 지지율은 35%에 그쳐 이란 전쟁발 고물가 속에 지지 기반이 흔들리고 있다. 공화당 전략가 척 쿠플린은 "이건 뺄셈으로 덧셈을 하는 격"이라며 "그는 당을 축소시키고 있다"고 말했다.

오클라호마대학교 정치학과 레이철 블럼 교수는 "집권당은 전통적으로 중간선거를 앞두고 소속 의원들에게 대통령에 반기를 들 여지를 줘왔는데 지금은 그런 자유나 여유가 없다"고 지적했다. 실제로 낙선 후 72시간도 안 돼 캐시디 의원은 이란 전쟁 종식을 강제하는 민주당 결의안에 찬성표를 던지며 7번의 실패 끝에 처음으로 상원을 통과시키는 데 기여했다.

공화당 전략가 제프 그래폰은 "트럼프는 당을 지배하고 있지만 의회에서 통치 입지를 스스로 복잡하게 만들었다"며 "그가 반대하거나 낙마시킨 공화당 상원의원들은 이제 잃을 것이 없다"고 말했다. 경선에 낙마한 의원들 임기는 내년 1월까지다.

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