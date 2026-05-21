최원용 평택시장 후보, 우중 출정식 개최…공식 선거운동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 최원용 평택시장 후보가 21일 출정식을 열고 공식 선거운동을 시작했다
- 최 후보는 평택의 특례시 도약과 이재명 정부와의 동반 성공을 위해 민주당 후보 지지를 호소했다
- 민주당 원팀이 현장에서 승리를 다짐했고 최 후보는 평택 전역 거리 인사·유세로 표심 공략에 나선다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 최원용 평택시장 후보가 21일 평택시청 문화회관 앞에서 출정식을 열고 공식 선거운동에 돌입했다.
출정식은 비가 내리는 가운데 당원과 지지자들이 참석한 가운데 개최됐다.
현장에는 김현정 국회의원(평택병)을 비롯해 김경옥 도의원 후보, 김산수·최동윤 시의원 후보 등이 민주당 원팀 승리를 약속하며 선거 분위기를 끌어올렸다.
이날 최 후보는 "이재명 정부와 함께 성공한 미래를 위해서는 평택시장도 민주당 후보가 되어야 한다"며 "이제는 평택도 특례시로 나아가야 할 때"라고 목소리를 높였다.
이어 그는 "평택을 바꿀 힘 있는 선택이 지금 필요하다"며 "민주당 후보들에 대한 아낌없는 지지를 해 달라"고 호소했다.
최 후보는 출정식을 시작으로 평택 전역에서 거리 인사와 집중 유세 등을 통해 표심 잡기에 나선다는 계획이다.
6·3 지방선거 공식 선거운동 기간은 21일부터 다음달 2일까지 13일간이다.
krg0404@newspim.com