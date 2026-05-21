단양 소백산 철쭉제 22일 개막…"낮과 밤 머무는 봄 축제"

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2철쭉·야경 결합한 체류형 행사…공연·불꽃놀이·산행까지 다채

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 내륙관광 1번지 충북 단양에서 낮과 밤이 모두 아름다운 봄 축제가 펼쳐진다.

단양군은 22일부터 24일까지 사흘간 단양읍 상상의 거리와 수변특설무대, 소백산 일원에서 '제42회 단양 소백산철쭉제'를 개최한다고 21일 밝혔다.

사진은 지난해 소백산철쭉제 행사 장면. [사진=단양군] 2026.05.21 choys2299@newspim.com

올해 축제는 '철쭉에 물들다, 단양에 머물다'를 주제로, 소백산 철쭉의 장관과 단양강 수변 야간경관을 결합한 체류형 축제로 꾸며진다.

군은 낮에는 전시·체험·공연을, 밤에는 수변 공연과 야간 프로그램을 집중 배치해 관광객 체류 시간을 늘린다는 계획이다.

특히 철쭉테마관 프로그램을 확대해 '철쭉 야생화 테마관'을 야간까지 운영한다.

이곳에는 단양분재협회와 단양군 야생화연구회가 참여해 철쭉 분재와 야생화 작품 각각 200여 점을 선보인다.

LED 영상과 포토존도 마련돼 낮과 밤 모두 관람 가능한 봄꽃 전시 공간으로 조성된다.

축제 첫날인 22일 오전 10시 30분 수변특설무대에서는 소백산 산신제가 열려 개막을 알린다.

오후 7시 15분 테마관 개관식과 7시 30분 개막식에 이어, 불꽃놀이와 함께 김다현·송창식·박서진 등이 출연하는 개막 축하콘서트가 진행된다.

23일에는 제26회 퇴계 이황 선생 추념 전국 서예대회와 제3회 단양 사투리 경연대회가 열린다.

같은 날 저녁에는 울랄라세션, 김현정, 노라조가 무대에 오르는 '철쭉 힐링 콘서트'가 마련된다.

23~24일 이틀간 소백산국립공원 천동탐방소 일원에서는 철쭉 산행이 진행된다.

저녁에는 장계현·윤항기·임희숙·유영춘·이천행 등이 출연하는 '철쭉 7080 라이브 콘서트'가 축제의 대미를 장식한다.

단양군은 행사 기간 많은 방문객이 몰릴 것으로 보고 안전관리와 교통·주차 안내, 환경정비 등에 행정력을 집중할 방침이다.

군 관계자는 "소백산의 연분홍 철쭉과 단양강 수변 공연, 도심 야경이 어우러진 축제로 준비했다"며 "관광객들이 낮부터 밤까지 머물며 봄의 정취를 만끽할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com