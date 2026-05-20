진주시, 반부패 추진 계획 점검 회의…33개 과제 이행 현황 논의

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부서 간 청렴 시책 확산 방안 협의

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 20일 시청 시민홀에서 박일동 권한대행 주재로 '반부패 추진 계획 이행 점검 회의'를 열고 부서별 특색에 맞는 청렴 시책 추진 계획을 논의했다고 밝혔다.

20일 경남 진주시청 시민홀에서 박일동 진주시장 권한대행 주재로 열린 '반부패 추진 계획 이행 점검 회의'[사진=진주시] 2026.05.20

이날 회의에는 국·소장과 부서장 등 간부 공무원 35명이 참석했다. 참석자들은 지난 3월 수립한 반부패 추진 계획의 세부 과제별 이행 현황을 점검하고 이행이 미진한 과제에 대한 보완 방향과 추진 방안을 협의했다.

시는 올해 반부패·청렴 업무 강화를 위해 모두 33개의 세부 추진 과제를 마련해 추진 중이다. 현재 33개 과제 가운데 1건은 추진을 마쳤고 25건은 추진 중이며 7건은 추진 예정 단계에 있다. 시는 과제별 일정에 따라 계획을 지속적으로 이행해 나간다는 방침이다.

보조금, 재·세정, 인허가, 계약 등 시민 민원과 직결된 업무를 맡고 있는 부서장들은 각 부서의 업무 특성을 반영한 청렴 시책을 공유하고 부서 간 확산 방안과 실효성 있는 추진 방법을 논의했다.

회의에 이어 시는 청렴 추진단 주관으로 청렴 실천 결의대회를 가졌다.

참석자들은 이날 결의문 낭독 등을 통해 반부패 추진 기반을 다지고 부패 취약 분야를 중심으로 제도와 관행을 점검하겠다는 의지를 다시 확인했다.

news2349@newspim.com