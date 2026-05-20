경남대, 개교 80주년 기념식…미래 100년 비전 선포

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지역혁신 선도대학 비전 공유

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교가 개교 80주년을 맞아 지역과 세계를 잇는 '미래 100년 대학' 비전을 제시했다.

경남대는 20일 오후 3시 본관 4층 대회의실에서 개교 80주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.

기념식에는 박재규 총장을 비롯해 대학 구성원, 동문, 지역사회 관계자, 국내외 귀빈 등이 참석했다. 미국 문학가이자 경남대 명예박사인 잭 마리나이 교수와 두시타 마리나이 여사를 포함한 해외 인사들도 함께했다.

박재규 경남대학교 총장이 20일 오후 3시 본관 4층 대회의실에서 열린 개교 80주년 기념식에서 기념사를 하고 있다.[사진=경남대학교] 2026.05.20

경남대는 해방 이후 지역 고등교육의 기반을 다져 온 사학으로 지금까지 약 16만 명의 졸업생을 배출했다. 이들은 교육, 행정, 산업, 문화, 언론, 공공 분야 등 다양한 영역에서 활동하며 지역과 국가 사회에 배출 인력을 공급해 왔다.

개교 80주년을 맞은 올해 경남대는 첨단산업과 지역혁신 분야에서도 연구 성과를 내고 있다. 정부의 차세대 피지컬AI 핵심기술 실증사업에서 총 320억 원 규모의 'PINN 기반 제조 융합데이터 수집·실증 사업' 주관기관으로 선정돼 제조 현장의 AI 전환 관련 과제를 수행 중이다.

경남대는 '초거대제조AI 글로벌공동연구센터'를 중심으로 제조 데이터 기반 초거대 AI, 디지털트윈, 스마트팩토리 고도화 등을 연구하고 있다. 이를 위해 서울대학교, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국전자기술연구원(KETI), 한국생산기술연구원(KITECH)과 글로벌 기업 등과 협력 체계를 구축하고 있다.

지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 각종 국책사업을 바탕으로 지역 산업과의 연계를 강화하고 있다.

박재규 총장은 기념식사에서 "지역과 국가의 미래를 밝히겠다는 일념으로 1946년 시작한 경남대학교가 개교 80주년을 맞았다"며 "그동안 대학을 지지해 준 한마 가족과 16만 동문, 지역사회에 감사드린다"고 말했다.

이어 "시대 변화와 도전 속에서도 우리 대학은 진리를 향한 열정과 미래를 향한 혁신의 길을 걸어왔다"며 "자랑스러운 역사를 바탕으로 교육과 연구를 강화해 지역과 세계를 잇는 미래 100년 대학으로 나아가겠다"고 덧붙였다.

이날 기념식에서는 대학 발전에 기여한 구성원 포상도 이뤄졌다. 근속공로자 포상에는 정은상 창의융합대학장 등 26명이 선정됐으며 영어교육과 조미원 교수가 총장특별공로상을 받았다.

news2349@newspim.com