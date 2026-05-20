'독박투어', 스리랑카로 떠난다…끝까지 가보는 여행 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '독박투어'가 더욱 커진 스케일과 강력해진 '독박 텐션'으로 돌아온다.

오는 6월 6일 첫 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'는 '개그맨 찐친 5인방' 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 게임을 통해 자비로 여행 경비를 지불하는 초유의 '리얼 끝판왕' 여행 예능으로, 부제인 '끝까지 간다'에 걸맞게 오지와 미지의 장소로까지 여행지를 확장해 그야말로 '끝까지 가보는 여행'을 선보인다. 이런 가운데, 제작진은 첫 여행지를 '인도양의 보석' 스리랑카로 정했으며, 공식 티저를 통해 업그레이드된 스케일과 확장된 세계관을 예고해 본방송에 대한 기대감을 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 끝까지간다-독박투어 티저. [사진=E채널, 채널S] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com

티저 속 '독박즈'는 '개그 경력 도합 130년'에 걸맞은, 미친 텐션과 리액션으로 스리랑카 여행을 즐기는 모습이다. 사자바위로 불리는 '시기리야 절벽'에 올라 온몸을 바들바들 떠는가 하면, 김준호는 "와! '독박투어' 미쳤다"라며 눈앞에 펼쳐진 아찔한 광경에 포효한다. 장동민 역시 스리랑카의 대자연을 마주해 "여기가 지상낙원이다"라며 감격한다. 이후 '독박즈'는 프리 다이빙과 아찔한 놀이기구 체험을 하면서 비명을 터뜨리고, 다양한 독박 게임을 하면서 환호와 절규를 교차시켜 도파민을 자극한다.

특히 '고소 공포증'이 있는 김준호는 당차게 "우리, 하기 싫은 것도 다 해야 돼! 앞으로!"라고 선포하는가 하면 "누가 카드 게임하자고 했어?"라면서 승리의 미소를 지어 '독박 꼴찌듀오'에서 탈출한 것인지 궁금증을 자극한다. 여기에 유세윤은 "세계 끝까지? 아니 지구 끝까지!"라고 외치고, 달리는 보트 안에서 수박씨를 치아에 붙인 채 "날씨 죽인다~"라면서 '영구 성대모사'까지 감행해 짜릿한 웃음을 안긴다.

그런가 하면, '계산 타임'을 맞아 잔뜩 긴장한 '독박즈'의 모습도 담겨 있다. 장동민은 "독박비가 104만원 나왔다. 100만원이 넘네"라고 긴장하고, 얼마 후 '뇌정지'가 온 홍인규의 얼떨떨한 표정이 포착된다. 하지만 이들은 "너의 지출이 나의 행복!", "니 돈이 내 돈이다~"를 외치며 다 같이 덩실덩실 춤을 춰, 더욱 강력해진 '독박정신'으로 돌아올 스리랑카 여행기를 기대케 한다.

오지와 미지로까지 '끝까지 가보는 여행'을 시작한 '독박즈'의 이야기는 6월 6일 밤 9시 첫 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'에서 만날 수 있다.

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