신한투자증권, 디지털서포터즈 선발…전국 주요 지점 배치

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약 3개월간 수도권·지방 거점 근무

MTS 안내·대기 고객 응대 담당

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 2026년 디지털서포터즈 인력을 선발하고 전국 주요 지점에 배치한다고 20일 밝혔다.

디지털서포터즈 운영은 주식시장 거래금액 확대와 내방 고객 증가에 대응해 지점 응대 서비스를 강화하기 위한 조치다. 선발 인원은 수도권 및 지방 주요 거점 센터에 배치되며 약 3개월간 근무한다.

디지털서포터즈가 맡는 역할은 ▲초기 고객 응대 및 방문 목적 안내 ▲대기 고객 불편 사항 사전 파악 ▲비대면 계좌 개설 및 모바일트레이딩시스템(MTS) 이용 안내 ▲창구·상담 업무 동선 안내 ▲대기 중 서류 작성 지원 등이다.

[사진=신한투자증권]

신한투자증권은 디지털 금융 서비스 이용에 익숙하지 않은 고객도 모바일·비대면 채널을 활용할 수 있도록 안내하는 데 중점을 둘 계획이다.

운영 과정에서는 금융사고 예방과 개인정보 보호를 우선 원칙으로 삼는다. 사전 교육을 통해 고객 금융정보 보호, 업무 범위 준수, 직장 내 괴롭힘 및 비위 행위 예방 기준을 안내하고, 배치 지점에서도 관리·감독을 강화할 예정이다.

신한투자증권 관계자는 "디지털서포터즈는 단순 보조 인력이 아니라 고객과 회사를 연결하는 중요한 접점 역할을 맡게 된다"고 말했다.

한편 신한투자증권은 디지털서포터즈에 이어 증권으로의 연금 이전을 돕는 연금 서포터즈도 채용 중이다.

dconnect@newspim.com