베선트 美재무 "일본은행의 금리 인상 기대감" 시사

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감을 시사했다.

로이터 통신에 따르면 베선트 재무장관은 19일(현지시간) 우에다 가즈오 BOJ 총재가 정부로부터 충분한 독립성을 보장받는다면 "필요한 조치를 취할 것"이라고 확신한다고 밝혔다.

이는 미국 정부가 BOJ의 금리 인상을 원하고 있을 가능성을 시사한 것으로 해석된다고 로이터는 전했다.

베선트 장관은 로이터와의 단독 인터뷰에서 "우에다 총재는 뛰어난 중앙은행 총재다. 필요한 일을 할 수 있는 여지가 주어진다면 훌륭한 통화정책을 실현할 것이라고 확신한다"고 말했다.

이번 발언은 우에다 총재에 대한 기존의 신뢰를 재확인하는 동시에, 일본 금융정책의 성패가 BOJ의 자유도를 다카이치 사나에 정권이 어느 정도 보장하느냐에 달려 있을 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

또한 필요할 경우 정책 긴축을 용인하도록 미국이 일본 측에 압박을 가했을 가능성도 드러났다는 해석이 나온다.

베선트 장관은 이날 주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 중 파리에서 우에다 총재와 회담했다고 X(엑스)에 게시했다. 그는 일본 경제와 시장 전망에 대해 논의했다며 "우에다 총재가 일본의 금융정책을 적절히 이끌 것이라고 확신한다"고 밝혔다.

베선트 장관은 지난 12일 일본 방문 당시 다카이치 사나에 총리와 가타야마 사츠키 재무상과 회담했다. 베선트 장관과 가타야마 재무상은 각각 환율 동향과 관련해 긴밀히 협력한다는 방침을 재확인했다고 밝혔지만, 금융정책과 관련한 구체적인 협의 내용에 대해서는 공개하지 않았다.

스콧 베선트 미국 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com