[특징주] 티웨이홀딩스, '트리니티항공' 사명 변경 기대감…2거래일 연속 상한가

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 20일 티웨이홀딩스가 대명소노그룹의 항공 브랜드 재편 기대감에 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 티웨이항공의 새 사명인 '트리니티항공' 변경 절차가 본격화되면서 시장에서는 항공·리조트 연계 사업 확대와 경영 체질 개선 가능성에 주목하는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 37분 기준 티웨이홀딩스는 전 거래일 대비 29.87% 오른 400원에 거래되고 있다. 전날에 이어 이날도 장중 상한가를 기록하며 강한 매수세가 이어지고 있다.

앞서 티웨이항공은 국토교통부로부터 신규 사명 '트리니티항공(Trinity Air)' 변경면허를 발급받았다고 밝혔다. 이번 사명 변경은 대명소노그룹 체제 아래 글로벌 항공사 이미지 구축과 장거리 노선 확대 전략의 일환으로 해석된다.

티웨이항공 항공기 [사진=티웨이항공]

시장에서는 기존 저비용항공사(LCC) 이미지를 벗어나 유럽 등 중장거리 노선 확대와 프리미엄 서비스 강화 가능성이 부각되면서 관련 기대감이 주가에 반영되고 있다는 분석이 나온다. '트리니티' 브랜드에는 안전·서비스·혁신의 핵심 가치를 결합해 글로벌 항공사로 도약하겠다는 의미도 담겼다.

다만 시장 일각에서는 티웨이홀딩스의 실제 사업 구조상 건설자재 비중이 큰 데다, 적자 지속과 재무 부담 등이 남아 있다는 점도 함께 지켜봐야 한다는 평가가 나온다. 향후 브랜드 재편 이후 실적 개선과 재무 안정성 확보 여부가 추가 주가 흐름의 변수로 꼽힌다.

nylee54@newspim.com