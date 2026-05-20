"트럼프, 내달 프랑스 G7 정상회의 참석"...미국산 AI 도입 독려

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 내달 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한다고 악시오스가 19일(현지시간) 백악관 관리를 인용해 보도했다.

G7 정상회의는 오는 6월 15~17일 프랑스 남동부 에비앙레뱅에서 개최된다. 마침 트럼프 대통령의 생일(6월 14일)이 회의 기간과 겹쳐 올해 만 80세가 된다.

트럼프 대통령의 참석이 불확실했던 것은 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈 해협에서의 선박 호송 작전에 동참하지 않은 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 G7 회원국들에 대한 불만이 커졌기 때문이다.

백악관 관리에 따르면 이번 회의에서 실제 합의문 서명은 없고 향후 협정의 기반이 될 공감대를 형성하는 데 초점을 맞출 예정이다.

스콧 베선트 미 재무장관은 이날 파리에서 열린 G7 재무장관회의에서 "이란 테러리즘과 그것을 유지하는 자금 조달에 맞서 더 많은 제재를 부과해야 한다"며 "이란 전쟁 자금줄을 끊고 돈을 이란 국민에게 돌려주기 위해 G7과 모든 동맹국이 제재 체제에 동참해야 한다"고 촉구했다.

이란 전쟁 말고도 트럼프 대통령이 원하는 의제는 ▲미국산 인공지능(AI) 도구 도입 촉진 ▲핵심 광물 공급망에서 중국 의존도 축소 ▲마약 밀수 및 불법 이민 대응 ▲미국산 수출 촉진과 화석연료 생산 확대 등이라고 소식통들은 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com