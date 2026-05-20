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[EPL] 맨시티, 번리와 1-1 비겨...아스널, 22년만의 우승 확정

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  • 아스널이 20일 맨시티의 본머스전 무승부로 22년 만에 EPL 우승을 확정했다
  • 아스널은 살인적인 일정 속 4연승으로 선두를 지켰고, 연속 무승부에 그친 맨시티는 추격에 실패했다
  • 아르테타 감독은 취임 7년 만에 통산 14번째 우승을 이끌었고, 이제 UCL 결승까지 시즌 더블에 도전한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에미레이트 스타디움 주변 아스널팬 우승 축배

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상을 탈환했다. 길었던 '2위 잔혹사'를 끊어내고 마침내 에미레이트 스타디움에 금빛 함성을 질렀다.

우승의 향방은 추격자의 발끝에서 갈렸다. 20일(한국시간) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025-2026 PL 37라운드 경기에서 맨체스터 시티(맨시티)가 AFC 본머스와 1-1로 비겼다. 맨시티는 전반 39분 본머스의 엘리 주니오르 크루피에게 선제골을 내주며 내내 끌려갔다. 경기 종료 직전 엘링 홀란드가 극적인 동점골을 터뜨렸다.

[본머스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=맨체스터 시티의 펩 과르디올라(왼쪽) 감독과 잔루이지 돈나룸마가 20일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 37라운드 AFC 본머스 원정에서 비기자 실망하고 있다. 2026.5.20. psoq1337@newspim.com

2위 맨시티(승점 78)는 최종전 결과와 상관없이 선두 아스널(승점 82)과의 격차를 좁힐 수 없게 됐다. 전날 번리를 1-0으로 제압하며 우승 부 능선을 넘었던 아스널의 리그 우승이 확정됐다.

올 시즌 아스널의 여정은 순탄치 않았다. 지난달 20일 맨시티와의 맞대결에서 1-2로 패하며 한때 선두 자리를 내주기도 했다. 3시즌 연속 준우승에 머물렀던 과거의 악몽이 되살아나는 듯했다. 그러나 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 4강전을 병행하는 살인적인 일정 속에서도 이후 4경기를 모두 승리로 장식하며 무서운 집념을 발휘했다. 반면 압박감을 이기지 못한 맨시티는 에버턴전에 이어 본머스전까지 연달아 무승부에 그치며 스스로 무너졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미켈 아르테타 감독. [사진=로이터] 2026.05.20 psoq1337@newspim.com

아스널의 EPL 우승은 아르센 벵거 감독 시절인 2003-2004시즌 '무패 우승' 신화 이후 무려 22년 만이다. 퍼스트 디비전 시절을 포함하면 통산 14번째 1부 리그 우승이다. 2019년 지휘봉을 잡은 미켈 아르테타 감독은 체질 개선을 거듭한 끝에 마침내 결실을 맺었다. 유종의 미를 거두고 떠나려던 펩 과르디올라 감독의 맨시티 왕조를 저지했다는 점에서 의미가 깊다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아스널팬이 20일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 37라운드 맨체스터 시티와 AFC 본머스가 비기자 아스널 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 2026.5.20. psoq1337@newspim.com

에미레이트 스타디움과 런던 시내는 이미 광란의 도가니로 변했다. 다 함께 모여 맨시티 경기를 지켜보던 아스널 선수단은 종료 휘슬이 울리자 서로를 껴안으며 우승의 기쁨을 만끽했다. 흥분한 팬들도 거리로 쏟아져 나와 축제를 즐기고 있다.

이제 아스널의 시선은 '시즌 더블'로 향한다. 오는 25일 크리스탈 팰리스와 리그 최종전을 치르는 아스널은 오는 31일 이강인의 소속팀 파리 생제르맹(PSG)과 UCL 결승전을 갖는다. 리그 우승을 조기에 확정 지은 만큼, 아스널은 주전들의 체력을 안배하며 사상 첫 UCL 우승 트로피를 향해 총력을 기울일 수 있게 됐다.

psoq1337@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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