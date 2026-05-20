[EPL] 맨시티, 번리와 1-1 비겨...아스널, 22년만의 우승 확정

에미레이트 스타디움 주변 아스널팬 우승 축배

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상을 탈환했다. 길었던 '2위 잔혹사'를 끊어내고 마침내 에미레이트 스타디움에 금빛 함성을 질렀다.

우승의 향방은 추격자의 발끝에서 갈렸다. 20일(한국시간) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025-2026 PL 37라운드 경기에서 맨체스터 시티(맨시티)가 AFC 본머스와 1-1로 비겼다. 맨시티는 전반 39분 본머스의 엘리 주니오르 크루피에게 선제골을 내주며 내내 끌려갔다. 경기 종료 직전 엘링 홀란드가 극적인 동점골을 터뜨렸다.

[본머스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=맨체스터 시티의 펩 과르디올라(왼쪽) 감독과 잔루이지 돈나룸마가 20일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 37라운드 AFC 본머스 원정에서 비기자 실망하고 있다. 2026.5.20. psoq1337@newspim.com

2위 맨시티(승점 78)는 최종전 결과와 상관없이 선두 아스널(승점 82)과의 격차를 좁힐 수 없게 됐다. 전날 번리를 1-0으로 제압하며 우승 부 능선을 넘었던 아스널의 리그 우승이 확정됐다.

올 시즌 아스널의 여정은 순탄치 않았다. 지난달 20일 맨시티와의 맞대결에서 1-2로 패하며 한때 선두 자리를 내주기도 했다. 3시즌 연속 준우승에 머물렀던 과거의 악몽이 되살아나는 듯했다. 그러나 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 4강전을 병행하는 살인적인 일정 속에서도 이후 4경기를 모두 승리로 장식하며 무서운 집념을 발휘했다. 반면 압박감을 이기지 못한 맨시티는 에버턴전에 이어 본머스전까지 연달아 무승부에 그치며 스스로 무너졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미켈 아르테타 감독. [사진=로이터] 2026.05.20 psoq1337@newspim.com

아스널의 EPL 우승은 아르센 벵거 감독 시절인 2003-2004시즌 '무패 우승' 신화 이후 무려 22년 만이다. 퍼스트 디비전 시절을 포함하면 통산 14번째 1부 리그 우승이다. 2019년 지휘봉을 잡은 미켈 아르테타 감독은 체질 개선을 거듭한 끝에 마침내 결실을 맺었다. 유종의 미를 거두고 떠나려던 펩 과르디올라 감독의 맨시티 왕조를 저지했다는 점에서 의미가 깊다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아스널팬이 20일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 37라운드 맨체스터 시티와 AFC 본머스가 비기자 아스널 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 2026.5.20. psoq1337@newspim.com

에미레이트 스타디움과 런던 시내는 이미 광란의 도가니로 변했다. 다 함께 모여 맨시티 경기를 지켜보던 아스널 선수단은 종료 휘슬이 울리자 서로를 껴안으며 우승의 기쁨을 만끽했다. 흥분한 팬들도 거리로 쏟아져 나와 축제를 즐기고 있다.

이제 아스널의 시선은 '시즌 더블'로 향한다. 오는 25일 크리스탈 팰리스와 리그 최종전을 치르는 아스널은 오는 31일 이강인의 소속팀 파리 생제르맹(PSG)과 UCL 결승전을 갖는다. 리그 우승을 조기에 확정 지은 만큼, 아스널은 주전들의 체력을 안배하며 사상 첫 UCL 우승 트로피를 향해 총력을 기울일 수 있게 됐다.

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