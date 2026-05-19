국힘 경남도당, 6·3선거대책위 출범…"민생 회복·지역 발전"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경남도당이 19일 경남선대위 발대식과 필승결의대회를 열었다
- 경남 선대위는 국회의원과 당협위원장 등 원팀 체제로 선거승리를 다짐했다
- 도당은 21일부터 민생·지역발전 중심 공식 선거운동에 돌입할 계획이다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 경남도당이 6·3 지방선거를 앞두고 선거대책위원회를 출범하고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.
국민의힘 경남도당은 19일 오후 2시 도당 5층 강당에서 '제9회 전국동시지방선거 강한대한민국 원팀 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 장동혁 당 대표 겸 중앙상임선거대책위원장과 정점식 정책위의장, 김민수·조광한 최고위원, 박성훈 수석대변인, 서천호 전략기획부총장 등 중앙당 주요 당직자와 강민국 도당위원장, 경남지역 국회의원 및 당협위원장, 박완수 경남도지사 후보, 강기윤 창원특례시장 후보 등 지방선거 후보자들이 참석했다.
경남 선거대책위원회는 강민국·박대출·김태호·윤영석·정점식·윤한홍·신성범 국회의원이 총괄선대위원장을 맡고 최형두·서일준·박상웅·서천호·김종양·이종욱 국회의원이 공동선대위원장으로 참여한다. 공동선대본부장은 최학범 김해시갑 당협위원장과 조영제 경남도의원이 맡았다.
도당은 이번 발대식을 계기로 오는 21일부터 공식 선거운동에 들어가 민생 회복과 지역 발전을 중심으로 현장 행보를 강화할 계획이다. 정책·조직·청년·여성·SNS 등 분야별 조직을 통해 도민 접점을 넓히겠다는 방침이다.
장동혁 위원장은 "지방선거에서 민주주의를 훼손하는 행위에 대한 심판이 필요하다"며 "경남에서 시작된 흐름이 전국으로 확산되길 기대한다"고 말했다.
강민국 도당위원장은 "이번 선거는 지방권력 향방을 결정짓는 중요한 분기점"이라며 "원팀 체제로 선거 승리를 이끌겠다"고 목소리를 높였다.
박완수 경남지사 후보는 "경남의 성장 기반을 토대로 지속 가능한 발전을 이어가겠다"며 "도민과 함께하는 선거를 통해 지지를 얻겠다"고 언급했다.
이날 행사에서는 선대위 구성 인사들의 결의 발언과 함께 선거 승리를 다짐하는 퍼포먼스가 진행됐다. 참석자들은 원팀 기조 아래 지방선거 승리를 위한 결의를 밝혔다.
news2349@newspim.com