커넥트현대 청주점·청주여상, 산학협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 커넥트현대 청주점과 청주여상이 19일 교육 협력 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 공간 브랜딩·창업·문화콘텐츠 등 학생 참여형 프로젝트를 함께 추진하기로 했다
- 현장 적용 기회와 실무 역량 강화를 목표로 지역 연계 교육 환경을 확대하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 커넥트현대 청주점과 청주여자상업고등학교가 지역 연계 교육과 미래 인재 양성을 위한 협력에 나섰다.
커넥트현대 청주점과 청주여상은 19일 커넥트현대 청주점에서 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 양 기관 관계자들이 참석해 지역사회와 연계한 교육 협력 방안에 대해 논의했다.
협약에 따라 양 기관은 ▲공간 브랜딩 및 전시 프로젝트 ▲지역 연계 창업 프로그램 ▲문화 콘텐츠 제작 ▲학생 참여형 프로젝트 운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.
정재훈 점장은 "지역 청소년들의 아이디어와 가능성을 현장에서 함께할 수 있어 의미가 크다"며 "학생들이 다양한 경험을 통해 역량을 키울 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
김현희 교장은 "학생들이 학교에서 배운 내용을 현장에 적용할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"며 "창의력과 실무 역량을 키울 수 있는 교육 환경을 확대하겠다"고 강조했다.
한편 청주여상은 창업·마케팅·문화콘텐츠 분야 중심의 교육과 지역 연계 프로젝트를 통해 학생들의 실무 역량 강화를 추진하고 있다.
baek3413@newspim.com