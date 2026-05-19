경기도교육청·대한전기산업연합회, 미래 전력 인재 양성 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 19일부터 직업계고 전기과 40명 대상 전력산업 현장실습을 진행했다.
- 도교육청 취창업지원센터 주관 아래 가공·배전 등 핵심 직무를 체험하며 실무 경험과 이해를 높였다.
- 사전설명회에서 전력산업 비전·안전관리·취업 연계를 안내했고 도교육청은 현장실습을 확대할 방침이다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 19일부터 22일까지 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원에서 직업계고 전기과 학생 40명을 대상으로 전력산업 분야 현장실습 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
이번 '미래 전력 인재 아카데미'는 도교육청 취창업지원센터가 주관하며 시도교육청 차원에서 처음으로 마련된 프로그램이다. 학생들이 전력산업의 핵심 직무인 가공 및 배전 분야에서 실무 경험을 쌓고 이들 직무에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 하고 있다.
실습 프로그램은 단순한 견학 형식을 넘어서 실제 산업 현장과 비슷한 환경에서 진행된다. 주요 내용으로는 전주 작업 체험, 배전설비 이해, 안전 장비 활용 및 전력산업 직무 이해가 포함되어 있다.
도교육청은 프로그램 시작에 앞서 남부와 북부 권역별로 사전설명회를 개최한 바 있다. 이 설명회에서는 학생과 학부모, 교원을 대상으로 전력산업의 비전, 직무 이해뿐만 아니라 안전관리 체계 및 취업 연계 정보 등을 상세히 안내했다.
경기도교육청 관계자는 "학생들이 전력산업 분야에서 안전하게 실무 역량을 갖출 수 있도록 현장실습을 지속적으로 확대할 방침"이라고 밝혔다.
beignn@newspim.com