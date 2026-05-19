차석호 함안군수 후보, 공천 갈등 수습 위한 '원팀' 통합 선언

AI 핵심 요약beta
- 차석호 국민의힘 함안군수 후보는 19일 갈등 수습을 위해 원팀 통합을 선언했다
- 공천 과정 갈등에 유감 표하며 경선 후보 존중과 지지층 실망을 수용하겠다고 했다
- 타 후보 공약을 군정에 반영해 통합 정부를 만들고 인구 6만 회복에 나서겠다고 했다
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행정 경험으로 위기 돌파 다짐
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 차석호 국민의힘 함안군수 후보가 공천 갈등 수습을 위해 당내 경선 후보들과 지지층을 향해 '원팀'을 강조하며 통합 행보에 나섰다.
차 후보는 19일 대군민·당원 입장문을 내고 최근 국민의힘 공천 과정에서 빚어진 갈등과 관련해 "최근 공천 과정에서 있었던 여러 진통과 무거운 장고의 시간은 모두 함안을 더 잘 이끌어보고자 했던 우리 모두의 진심 어린 충정이었다고 생각한다"고 밝혔다.
차 후보는 먼저 경선에 참여한 국민의힘 후보들을 향해 "함안의 변화와 재도약을 위해 치열하게 고뇌하고 헌신해 온 경선 후보자 한 분 한 분께 존경과 경의를 표한다"며 "비록 서 있는 자리는 달라졌을지라도 함안을 향한 진심과 사랑은 다르지 않다"고 말했다.
그러면서 "이번 국민의힘 중앙당 공관위의 결정은 특정 개인의 승리가 아니라 인구 감소와 지역 침체라는 위기 속에서 본선에서 승리할 수 있는 경쟁력을 선택하기 위한 결단이었다"며 "이번 경선에 낙오자나 패배자는 존재하지 않고, 우리는 함안의 승리를 위해 각자의 역할을 나누었을 뿐"이라고 강조했다.
지지층의 실망감에 대해서는 "당원 동지들과 지지자분들께서 느꼈을 아쉬움과 상실감, 당을 향한 염려와 질책의 목소리를 피하지 않고 제 가슴에 새기겠다"며 "그동안 뜻하지 않은 진통으로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 양해를 구한다"고 고개를 숙였다.
경선 과정에서 나온 타 후보들의 공약을 군정 운영에 반영하겠다는 입장도 내놓았다. 그는 "경선 후보들께서 군민들과 약속하신 공약과 비전을 단 하나도 버리지 않고 공동 정책으로 녹여내겠다"며 "민선 9기 함안 군정은 차석호 개인의 지방정부가 아니라 경선에 참여한 모든 후보자의 철학이 담긴 국민의힘 원팀의 통합 정부가 되도록 하겠다"고 약속했다.
또 "33년 행정 경험에 국민의힘 동지들의 힘이 더해진다면 어떤 위기도 돌파할 수 있다"며 "이제 갈등과 앙금을 내려놓고 함안의 재도약이라는 하나의 목표를 향해 손을 맞잡아 달라"고 호소했다.
차 후보는 향후 선거 전략과 관련해 "본선에서 승리해 함안 인구 6만을 회복하고 재도약의 문을 열겠다"며 "군민 모두를 품는 군수가 되어 실력과 결과로 보답하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com