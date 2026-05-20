교육부, 사이버대학 운영성과 공유 포럼 개최

AI·XR 활용 원격교육 우수사례 공유

취약계층 맞춤형 교육모델 확산 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 한국교육학술정보원과 함께 20일 서울 제이더블유메리어트 동대문스퀘어에서 '2026년 사이버대학 운영성과 공유 포럼'을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 사이버대학 재정지원사업의 성과를 공유하고 원격대학 교육의 질을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 한국원격대학협의회와 사이버대학 관계자 등 약 250명이 참석한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

포럼에서는 재정지원사업에 참여한 사이버대학의 우수 운영 사례가 소개된다. 또 지난해 추진된 제2주기 원격대학 기관평가인증 결과를 토대로 대학 간 상호 컨설팅도 진행된다.

사이버대학은 시간과 장소의 제약 없이 온라인으로 교육과정을 운영하는 대학으로 재직자 등 성인학습자의 재교육 수요를 담당하고 있다. 교육부에 따르면 2025년 12월 발표 기준 사이버대학 졸업생 취업률은 77.7%로 나타났다. 현재 운영 중인 사이버대학은 사이버대학 20곳과 원격대학 형태의 평생교육시설 2곳 등 모두 22곳이다.

교육부는 사이버대학의 교육역량 강화를 위해 '디지털 교육환경 고도화 지원사업'과 '원격대학 교육혁신 지원사업'을 추진하고 있다. 디지털 교육환경 고도화 지원사업은 사이버대학에 인공지능(AI), 증강현실(XR) 등 최신 기술 기반의 교육 인프라를 구축하고 실감형 콘텐츠 개발을 지원하는 사업이다.

교육부는 지난해 5개교를 지원 대상으로 선정한 데 이어 올해 경희사이버대와 고려사이버대 등 2개교를 추가로 선정했다. 기존 지원 대학 가운데 서울사이버대는 XR 기반 인프라를 교육과정과 연계해 건축 관련 교과목에서 다양한 공간을 실감형으로 체험할 수 있는 교육을 운영했다.

원격대학 교육혁신 지원사업은 이주배경 성인학습자, 장애 성인, 경력단절 청년, 외국인 근로자 등 교육 소외계층의 특성에 맞는 교육 모델을 개발·운영하도록 돕는 사업이다. 경희사이버대는 이주배경 성인학습자를 대상으로 다국어 학습 콘텐츠와 AI 기반 학사 상담을 제공해 언어 장벽을 낮추고 학습 접근성을 높였다.

서울사이버대는 경력단절 등으로 학습 중단 위험이 있는 학습자를 조기에 파악해 지원하고 AI 학습지원과 1대1 학습코칭을 통해 학업 지속성을 높이는 모델을 운영했다. 영진사이버대와 글로벌사이버대는 외국인 근로자를 대상으로 산업체 수요를 반영한 주문식 교육 콘텐츠와 온·오프라인 융합 교육을 제공했다.

이번 포럼에서는 대학이념 및 경영, 교육과정, 수업, 교직원, 학생, 원격교육 인프라 등 기관평가인증 영역별 우수 사례 발표도 이어진다. 교육부는 이를 통해 사이버대학들이 각 대학의 운영 경험을 공유하고 교육·운영 역량을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

예혜란 교육부 평생교육지원관은 "교육부는 사이버대학이 시공간 제약 없이 성인학습자와 재직자에게 맞춤형 재교육 기회를 제공할 수 있도록 지원하겠다"며 "AI와 XR 등 디지털 기술을 활용해 미래형 원격교육기관으로 발전하도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com