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사망사고에도 등급 상향 코레일, 올해 경영평가 ′C등급′ 유지 가능할까

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AI 핵심 요약

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  • 코레일이 다음달 공공기관 경영평가에서 지난해 C등급 유지를 놓고 안전관리와 재무건전성 평가를 앞두고 있다.
  • 평가체계상 안전 비중이 확대돼 새 사장 체제의 안전관리 강화, 대형사고 감소 등이 긍정 요인으로 거론된다.
  • 반면 영업손실 확대와 부채 22조·부채비율 280% 등 악화된 재무지표와 철도안전 C등급이 주요 부담으로 남아 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

E에서 C까지 매년 한계단 상승, 올해 유지 가능성도
영업손실 확대·부채 22조…재무 부담은 여전

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 다음 달 공공기관 경영평가 결과 발표를 앞두고 한국철도공사(코레일)가 지난해와 같은 '양호(C)' 등급을 유지할 수 있을지 관심이 쏠린다. 올해 신임 사장 체제로 전환한 코레일은 조직 쇄신과 안전관리 강화, 내부통제 개선 등에 주력하며 경영 정상화에 속도를 내고 있다. 업계에서는 철도 운영 안정성과 안전 중심 경영 기조가 일정 부분 긍정적으로 반영될 가능성이 있다는 관측이 나온다.

다만 확대된 영업손실과 높아진 부채비율은 부담 요인으로 꼽힌다. 여기에 이재명 정부 출범 이후 공공기관 안전관리 중요성이 한층 강조되고 있는 만큼, 철도 안전 관련 평가 결과가 이번 경영평가의 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다는 분석이다.

[AI일러스트 = 최현민기자]

◆ E에서 C까지 매년 한계단 상승, 올해 유지 가능성도

20일 업계에 따르면 다음달 발표될 예정인 공공기관 경영평가에서 한국철도공사(코레일)이 지난해와 같은 C등급을 유지할 수 있을지 관심이 쏠린다. 실적 개선 흐름이 이어졌지만 안전관리와 재무건전성 부문에서는 여전히 부담 요인이 남아 있기 때문이다.

코레일의 경영평가 성적은 코로나19 이후 점진적인 회복세를 보이고 있다. 코로나19 여파로 이용객이 급감했던 지난 2021년 아주미흡(E) 등급까지 떨어졌던 코레일은 이후 고속철도 수요 회복과 해외사업 확대 등을 바탕으로 2023년 미흡(D등급), 지난해에는 한 단계 오른 C등급을 받았다.

올해 경영평가부터는 안전 분야 비중이 대폭 확대되는 등 평가 체계도 달라졌다. 재정경제부의 '2025년도 공공기관 경영평가편람'에 따르면 경영관리 부문 배점은 기존 55점에서 50점으로 축소된 반면 주요사업 부문은 45점에서 50점으로 확대됐다. 공공기관의 재무 효율성보다 본연의 사업 성과와 공공성 평가를 강화하겠다는 취지다.

세부적으로는 '안전 및 책임경영' 배점이 기존 14점에서 18점으로 확대됐고, '재무성과관리'는 21점에서 15.5점으로 축소됐다. 반면 '지배구조 및 리더십'은 '경영전략'으로 개편되며 9점에서 5.5점으로 줄었고 '조직 운영 및 관리'는 11점으로 유지됐다. 업계에서는 이번 개편으로 철도·SOC 공기업의 경우 재무지표보다 사고 예방과 현장 안전관리 역량이 경영평가에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

올해는 새 수장 체제 아래 조직 안정화와 안전관리 강화에 힘을 싣고 있다는 점이 긍정 요인으로 거론된다. 코레일은 최근 철도 안전점검 강화와 현장 중심 관리체계 구축, 디지털 기반 운영 시스템 확대 등을 추진하고 있다. 감사원 주관 공공기관 자체감사활동 심사평가에서 2년 연속 A등급을 받은 점도 내부통제 강화 측면에서 긍정적으로 평가될 가능성이 있다.

특히 지난해와 비교해 사회적 파장이 큰 대형 인명사고가 상대적으로 적었다는 점도 긍정 요소로 꼽힌다. 지난해에는 경의선 전동열차 탈선과 경부선 작업자 사상사고 등이 이어지며 안전관리 논란이 커졌지만, 올해는 중대 사고 발생 빈도가 다소 줄었다는 평가가 나온다. 

◆ 영업손실 확대·부채 22조…재무 부담은 여전

다만 재무지표는 코레일의 가장 큰 부담 요인으로 꼽힌다. 코레일의 지난해 매출은 7조3170억원으로 전년(6조8620억원) 대비 6.6% 증가했다. KTX 이용객 증가와 철도 수요 회복세 영향으로 외형 성장 흐름은 이어졌다는 평가다.

반면 영업손실은 다시 확대됐다. 지난해 영업손실은 3524억원으로 전년(736억원) 대비 적자 폭이 약 380% 늘었다. 전기요금 상승과 유지보수 비용 증가, 인건비 부담 확대 등이 영향을 미친 것으로 분석된다. 다만 당기순손실 규모는 일부 개선됐다. 순손실 규모는 전년 대비 약 28% 감소한 것으로 나타났다.

문제는 부채 부담이 계속 커지고 있다는 점이다. 부채 규모 역시 확대됐다. 지난해 기준 코레일 부채는 22조1533억원으로 전년(21조1844억원) 대비 4.6% 증가했다. 같은 기간 부채비율도 259.9%에서 280.2%로 20.3%포인트 상승했다.

철도 공공성 유지 과정에서 요금 인상이 제한되고 있는 데다 노후 차량 교체와 시설 투자 비용까지 늘어나면서 재무 부담이 가중되고 있다. 특히 코레일은 노후 KTX-1 교체를 위한 대규모 고속철도차량 도입 사업을 추진 중이다. 

안전관리 부문 역시 부담 요인으로 남아 있다. 코레일은 최근 국토부가 발표한 정부 철도안전관리 수준평가에서 25개 기관 가운데 유일하게 C등급을 받았다. 업계에서는 지난해 발생한 경의선 전동열차 탈선 사고와 경부선 작업자 사상사고 등이 평가에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

특히 새 정부 들어 공공기관 안전관리 책임이 한층 강화되는 분위기인 만큼 철도 사고와 작업자 안전 문제는 경영평가에서도 주요 감점 요인으로 작용할 가능성이 있다는 분석이다.

업계 관계자는 "매출 증가와 운영 정상화 흐름은 긍정적이지만 영업손실 확대와 높은 부채비율은 여전히 부담"이라며 "결국 안전관리 평가와 재무 건전성 사이에서 어느 부분에 더 무게가 실리느냐에 따라 올해 경평 결과가 갈릴 가능성이 크다"고 말했다.

min72@newspim.com

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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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