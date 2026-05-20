사망사고에도 등급 상향 코레일, 올해 경영평가 ′C등급′ 유지 가능할까

E에서 C까지 매년 한계단 상승, 올해 유지 가능성도

영업손실 확대·부채 22조…재무 부담은 여전

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 다음 달 공공기관 경영평가 결과 발표를 앞두고 한국철도공사(코레일)가 지난해와 같은 '양호(C)' 등급을 유지할 수 있을지 관심이 쏠린다. 올해 신임 사장 체제로 전환한 코레일은 조직 쇄신과 안전관리 강화, 내부통제 개선 등에 주력하며 경영 정상화에 속도를 내고 있다. 업계에서는 철도 운영 안정성과 안전 중심 경영 기조가 일정 부분 긍정적으로 반영될 가능성이 있다는 관측이 나온다.

다만 확대된 영업손실과 높아진 부채비율은 부담 요인으로 꼽힌다. 여기에 이재명 정부 출범 이후 공공기관 안전관리 중요성이 한층 강조되고 있는 만큼, 철도 안전 관련 평가 결과가 이번 경영평가의 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다는 분석이다.

[AI일러스트 = 최현민기자]

◆ E에서 C까지 매년 한계단 상승, 올해 유지 가능성도

20일 업계에 따르면 다음달 발표될 예정인 공공기관 경영평가에서 한국철도공사(코레일)이 지난해와 같은 C등급을 유지할 수 있을지 관심이 쏠린다. 실적 개선 흐름이 이어졌지만 안전관리와 재무건전성 부문에서는 여전히 부담 요인이 남아 있기 때문이다.

코레일의 경영평가 성적은 코로나19 이후 점진적인 회복세를 보이고 있다. 코로나19 여파로 이용객이 급감했던 지난 2021년 아주미흡(E) 등급까지 떨어졌던 코레일은 이후 고속철도 수요 회복과 해외사업 확대 등을 바탕으로 2023년 미흡(D등급), 지난해에는 한 단계 오른 C등급을 받았다.

올해 경영평가부터는 안전 분야 비중이 대폭 확대되는 등 평가 체계도 달라졌다. 재정경제부의 '2025년도 공공기관 경영평가편람'에 따르면 경영관리 부문 배점은 기존 55점에서 50점으로 축소된 반면 주요사업 부문은 45점에서 50점으로 확대됐다. 공공기관의 재무 효율성보다 본연의 사업 성과와 공공성 평가를 강화하겠다는 취지다.

세부적으로는 '안전 및 책임경영' 배점이 기존 14점에서 18점으로 확대됐고, '재무성과관리'는 21점에서 15.5점으로 축소됐다. 반면 '지배구조 및 리더십'은 '경영전략'으로 개편되며 9점에서 5.5점으로 줄었고 '조직 운영 및 관리'는 11점으로 유지됐다. 업계에서는 이번 개편으로 철도·SOC 공기업의 경우 재무지표보다 사고 예방과 현장 안전관리 역량이 경영평가에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

올해는 새 수장 체제 아래 조직 안정화와 안전관리 강화에 힘을 싣고 있다는 점이 긍정 요인으로 거론된다. 코레일은 최근 철도 안전점검 강화와 현장 중심 관리체계 구축, 디지털 기반 운영 시스템 확대 등을 추진하고 있다. 감사원 주관 공공기관 자체감사활동 심사평가에서 2년 연속 A등급을 받은 점도 내부통제 강화 측면에서 긍정적으로 평가될 가능성이 있다.

특히 지난해와 비교해 사회적 파장이 큰 대형 인명사고가 상대적으로 적었다는 점도 긍정 요소로 꼽힌다. 지난해에는 경의선 전동열차 탈선과 경부선 작업자 사상사고 등이 이어지며 안전관리 논란이 커졌지만, 올해는 중대 사고 발생 빈도가 다소 줄었다는 평가가 나온다.

◆ 영업손실 확대·부채 22조…재무 부담은 여전

다만 재무지표는 코레일의 가장 큰 부담 요인으로 꼽힌다. 코레일의 지난해 매출은 7조3170억원으로 전년(6조8620억원) 대비 6.6% 증가했다. KTX 이용객 증가와 철도 수요 회복세 영향으로 외형 성장 흐름은 이어졌다는 평가다.

반면 영업손실은 다시 확대됐다. 지난해 영업손실은 3524억원으로 전년(736억원) 대비 적자 폭이 약 380% 늘었다. 전기요금 상승과 유지보수 비용 증가, 인건비 부담 확대 등이 영향을 미친 것으로 분석된다. 다만 당기순손실 규모는 일부 개선됐다. 순손실 규모는 전년 대비 약 28% 감소한 것으로 나타났다.

문제는 부채 부담이 계속 커지고 있다는 점이다. 부채 규모 역시 확대됐다. 지난해 기준 코레일 부채는 22조1533억원으로 전년(21조1844억원) 대비 4.6% 증가했다. 같은 기간 부채비율도 259.9%에서 280.2%로 20.3%포인트 상승했다.

철도 공공성 유지 과정에서 요금 인상이 제한되고 있는 데다 노후 차량 교체와 시설 투자 비용까지 늘어나면서 재무 부담이 가중되고 있다. 특히 코레일은 노후 KTX-1 교체를 위한 대규모 고속철도차량 도입 사업을 추진 중이다.

안전관리 부문 역시 부담 요인으로 남아 있다. 코레일은 최근 국토부가 발표한 정부 철도안전관리 수준평가에서 25개 기관 가운데 유일하게 C등급을 받았다. 업계에서는 지난해 발생한 경의선 전동열차 탈선 사고와 경부선 작업자 사상사고 등이 평가에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

특히 새 정부 들어 공공기관 안전관리 책임이 한층 강화되는 분위기인 만큼 철도 사고와 작업자 안전 문제는 경영평가에서도 주요 감점 요인으로 작용할 가능성이 있다는 분석이다.

업계 관계자는 "매출 증가와 운영 정상화 흐름은 긍정적이지만 영업손실 확대와 높은 부채비율은 여전히 부담"이라며 "결국 안전관리 평가와 재무 건전성 사이에서 어느 부분에 더 무게가 실리느냐에 따라 올해 경평 결과가 갈릴 가능성이 크다"고 말했다.

min72@newspim.com