국민의힘 김영환·김창규 후보, '제천 발전' 방향 제시

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 김영환·김창규 후보는 19일 제천시청에서 북부 지역 맞춤형 공약을 공동 발표했다
- 김영환 후보는 충주·제천을 AI·수소 결합 친환경 산업 거점으로 육성하고 RE100형 데이터센터 산업을 추진하겠다고 했다
- 김창규 후보는 교육·주거·관광 등 14개 2차 공약과 아이키움 주택제공 사업을 통해 시민 삶의 질 향상과 인구유출 대응에 나서겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교육·주거·관광 등 14개 정책 공약 발표
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =국민의힘 김영환 충북지사 후보와 김창규 제천시장 후보는 19일 제천시청에서 공동 기자회견을 통해 북부 지역 맞춤형 공약을 발표했다.
김영환 후보는 충주와 제천을 AI 산업과 친환경 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다.
그는 AI 데이터센터와 연구 개발 생태계를 집중적으로 육성할 예정이다.
또 수소산업과 결합한 친환경 에너지 체계를 통해 RE100형 데이터센터 산업을 추진하겠다고 언급했다.
김 후보는 충북 전역의 균형 발전 구조를 만들기 위해 북부권의 잠재력을 연결하겠다고 강조했다.
제천 지역 관련 공약으로는 모자보건센터 기능 강화, 청풍호 관광 개발 및 체육관 건립 등이 제시됐다.
김창규 제천시장 후보는 이날 시민의 삶의 질 향상과 지역 경제 활성화를 위한 '2차 공약'을 발표했다.
그는 공약이 도시의 미래를 준비하는 전략이자 시민의 삶에 실질적인 변화를 준다고 말했다.
이번 2차 공약은 교육, 주거, 관광 등 14개 정책으로 구성됐다. 초·중·고 학생의 해외연수 지원 확대와 같은 교육 정책도 포함됐다.
김 후보는 저출생 및 인구유출에 대응하기 위한 공약으로 '아이키움 주택제공 사업'을 추진할 계획이다.
choys2299@newspim.com