KB국민은행, 시니어 레지던스 입주보증금 유언대용신탁 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 19일 시니어 레지던스 보증금 유언대용신탁 서비스를 출시했다
- KB골든라이프케어와 협업해 입주보증금을 안전하게 보호하고 사전 지정 수익자에게 상속 절차 없이 승계하도록 했다
- 국내 시니어 레지던스 입주 고객이 영업점에서 가입 상담 가능하며 사망 시 은행이 보증금 반환권을 수익자에게 이전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전한 자산 보호 및 원스톱 승계
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 시니어 레지던스 입주 고객의 보증금을 안전하게 관리하고 사후 상속까지 도와주는 유언대용신탁(입주보증금 반환채권) 서비스를 새롭게 출시했다고 19일 밝혔다.
이번 서비스는 KB라이프 자회사인 KB골든라이프케어와 협업해 마련됐다. 고액의 입주보증금을 안전하게 보호하는 동시에 복잡한 상속 절차 없이 사전에 지정한 수익자에게 자산을 안정적으로 승계할 수 있다.
가입 대상은 입주보증금이 있는 국내 시니어 레지던스 입주 고객으로 KB국민은행 영업점에서 가입 상담이 가능하다.
입주한 시니어타운에 그대로 거주하고 고객 사망 시 은행이 신탁 계약에 따라 입주보증금을 반환 받을 수 있는 권한을 사전에 지정한 수익자에게 안정적으로 이전한다.
peterbreak22@newspim.com