부진경자청, KIMEX서 투자상담 부스 운영…스마트 산업 육성 총력

AI 핵심 요약beta
- 부산진해경제자유구역청은 19일부터 KIMEX 2026에 참가해 투자유치와 협력 네트워크 확대에 나섰다
- KIMEX 2026은 전통·미래 기계산업을 아우르며 AI스마트팩토리·친환경 조선MRO·첨단소부장 등을 중점 소개한다
- 경자청은 홍보부스와 1대1 상담을 통해 입지·인센티브를 알리고 경쟁력 있는 기계산업 기업 유치에 주력한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청은 19일부터 22일까지 나흘간 창원컨벤션센터에서 열리는 '2026 한국국제기계박람회(KIMEX 2026)'에 참가해 전략산업 분야 기업을 대상으로 투자 유치와 협력 네트워크 확대에 나선다고 밝혔다.
경남도와 창원시가 주최하는 이번 박람회는 160개사 350부스 규모로 열린다. 금속 가공, 오토메이션 등 전통 기계산업과 함께 우주항공, 조선MRO 등 미래 산업을 포괄하는 기계산업 전문 전시회다.
이번 KIMEX 2026에서는 AI 기반 스마트 팩토리 솔루션, 친환경 조선MRO, 첨단 소재·부품·장비 분야가 중점적으로 다뤄진다. 모두 부산진해경제자유구역청이 스마트수송, 첨단 소부장 등과 연계해 전략적으로 육성 중인 분야로, 경자청은 유망 기업 발굴과 투자 상담을 집중 전개한다는 계획이다.
경자청은 'Your Success is our Top Priority!'를 슬로건으로 한 홍보부스를 설치하고 상주 투자유치 전문가를 배치한다. 부스를 찾는 방문객과 국내외 기업을 대상으로 부산진해경제자유구역의 비즈니스 환경과 인센티브 제도를 설명하는 1대 1 상담을 진행한다.
상담은 소부장과 조선MRO 등 기계산업 핵심 분야 기업을 우선 대상으로 한다. 경자청은 신항만 지역, 미음·남문지구 등 주요 지구의 입지 특성과 개발 현황을 소개하며 투자 수요를 구체화할 방침이다.
부스 내부에는 경제자유구역의 중장기 구상과 주요 사업을 담은 홍보 영상을 상영하고 투자 안내 국·영문 브로슈어를 비치해 해외 기업의 정보 접근성을 높인다. 일반 관람객을 대상으로 한 홍보 행사도 병행한다.
박성호 청장은 "KIMEX 2026은 기계산업 중심지인 창원에서 부산진해경제자유구역의 투자 환경을 소개할 수 있는 자리"라며 "현장 투자 상담을 통해 경쟁력 있는 기계산업 기업을 유치하고, 글로벌 시장 진출을 준비하는 기업들을 적극 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com