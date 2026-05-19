수원시육아종합지원센터, 영유아 자녀 대상 어린이 뮤지컬 무료 상연

AI 핵심 요약beta
- 수원시육아종합지원센터는 6월 13일 수원시 빛누리아트홀에서 어린이 뮤지컬 '무지개 물고기'를 상연한다고 19일 밝혔다
- '무지개 물고기'는 바다 친구들과의 만남을 통해 우정과 나눔의 의미를 전하는 가족 참여형 어린이 뮤지컬이다
- 공연은 6월 13일 2회 무료 진행되며 수원시 거주 25개월~5세 영유아 가정을 대상으로 19일 수원시육아종합지원센터에서 관람 신청을 받는다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시육아종합지원센터는 6월 13일 수원시 빛누리아트홀에서 어린이 뮤지컬 '무지개 물고기'를 상연한다고 19일 밝혔다.
세계적인 베스트셀러 그림책 '무지개 물고기'를 원작으로 한 가족 참여형 어린이 뮤지컬이다.
반짝이는 비늘을 가진 무지개 물고기가 바다 친구들과 만나며 진정한 우정과 나눔의 의미를 깨닫는 이야기를 담고 있다. 화려한 조명과 신나는 음악, 다양한 바닷속 캐릭터들이 어우러진 생동감 있는 무대로 영유아 눈높이에 맞춘 공연을 선보일 예정이다.
공연은 6월 13일 오전 10시 30분, 오후 1시 30분 2회 진행된다. 수원시에 거주하는 25개월~5세(2020년 1월 1일~2024년 5월 31일 출생) 영유아 자녀를 둔 가정을 대상으로 하는 무료 공연이다. 관람 신청은 5월 19일 오전 10시부터 수원시육아종합지원센터에서 할 수 있다.
수원시육아종합지원센터 관계자는 "영유아를 위한 맞춤형 공연으로 가족 모두가 함께 웃고 공감할 수 있는 문화공연이 될 것"이라며 "아이들이 나눔과 배려, 친구의 소중함을 배우는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com