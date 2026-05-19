마이다스에셋자산운용, 'MIDAS 코스닥액티브' ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 마이다스에셋자산운용은 19일 코스닥액티브 ETF를 신규 상장했다고 밝혔다
- 이 ETF는 바텀업 리서치로 매니저 확신 종목에 압축 투자해 코스닥 지수 대비 초과 수익을 노린다고 했다
- 회사는 AI운용시스템을 도입해 펀드매니저 통찰과 AI 분석을 결합한 운용 역량을 갖췄다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 마이다스에셋자산운용은 19일 'MIDAS 코스닥액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 상품의 핵심 운용 전략은 'Bottom-up(기업 위주) 리서치에 기반한 적극적인 종목 발굴'이다. 기존 코스닥 지수 추종형 패시브 ETF들이 시가총액 상위 종목을 기계적으로 담아 시장의 변동성에 그대로 노출되었던 것과 달리, 매니저의 확신에 기반해 포트폴리오를 구성한다는 설명이다.
마이다스에셋자산운용은 "코스닥 시장은 코스피 시장에 비해 개별 기업의 펀더멘털과 기술력에 따른 주가 차별화가 극명하게 나타나는 곳이며, 단순히 지수 비중을 복제하는 구조에서 벗어나 매니저가 직접 발로 뛰며 발굴한 우량 기업에 압축 투자함으로써 지수 대비 초과 성과를 내는 것이 목표"라고 전했다.
이어 "기술 패러다임 변화의 길목에 있는 글로벌 경쟁력을 갖춘 코스닥 강소기업들을 선제적으로 편입할 것이며, 개별 기업의 실적 턴어라운드 시점과 수주 모멘텀을 정밀하게 추적해 포트폴리오의 편입 비중을 다이내믹하게 조절하겠다"고 덧붙였다.
마이다스에셋자산운용은 국내 주식 운용 규모(AUM) 기준 업계 7위다. 회사는 최근 펀드매니저의 통찰력과 다수 종목을 동시에 커버할 수 있는 AI의 학습·분석 능력을 결합한 AI운용시스템을 개발한 바 있다.
rkgml925@newspim.com