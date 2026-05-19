삼성전자 노사 합의 가능성은…"한두 가지 쟁점 정리 안 돼"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노사가 19일 중노위에서 성과급 사후조정 2차 회의를 재개했다
- 노조는 영업이익 15% 수준 성과급과 상한선 폐지·제도화를 요구하고 있다
- 중노위 위원장은 한두 쟁점이 남았지만 양보 전제시 합의 가능성도 있다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"이견 있는 부분, 가장 중요한 점"
오후 7시까지…"대안은 오후에"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 성과급 기준 등을 둘러싼 2차 사후조정 회의를 다시 연 가운데 박수근 중앙노동위원회(중노위) 위원장이 "한두 가지 쟁점이 정리가 안 되고 있다"며 "합의될 가능성도 있다"고 했다.
삼성전자 노사는 19일 오후 2시 고용노동부 중노위에서 2차 사후조정 최종 회의를 재개했다.
노사는 이날 오전 10시 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 둘러싸고 협상을 시작했다. 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 노조를 대표해 나섰고 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 사측을 대표해 참석했다. 박 위원장은 사후조정을 단독으로 조정하고 있다.
노조는 초과이익성과급 산정 기준을 영업이익의 15% 수준으로 정하고 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고 요구하고 있다.
사후조정회의는 이날 오전 10시에 시작해 점심을 위해 정오쯤 잠시 정회했다. 노사는 오전에 이견있는 부분을 확인한 것으로 알려졌다. 재개된 회의는 오후 7시까지 열릴 예정이다.
박 위원장은 회의 재개를 위해 회의실로 들어가면서 "한두 가지 쟁점이 정리가 안 되고 있다"고 밝혔다. 구체적인 쟁점을 밝혀달라는 취재진의 질의에는 "가장 중요한 점"이라며 직접적인 답을 회피했다.
노사가 양보안을 제시했느냐는 질의에는 "양보를 안 하면 안 된다"며 "합의될 가능성도 있다"고 했다. 대안은 언제쯤 나오냐는 질의에는 "오후에"라고 답변했다.
최 위원장은 성과급 제도화를 고수하고 있다고 했다. 그는 조합원들이 만족할 수 있는 안으로 최대한 노력하겠다는 입장을 밝혔다.
sdk1991@newspim.com